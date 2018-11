Ryanair annuleert geplande vergadering met vakbonden over Belgisch arbeidsrecht

De geplande vergadering tussen Ryanair en de vakbonden die gepland was voor donderdag, is geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij. “Aanleiding is dat de Ryanair-directie zegt dat er geen mandaat is om de piloten en het cabinepersoneel samen te ontvangen op hetzelfde tijdstip”, meldt Hans Elsen van vakbond LBC-NVK.

De directie van lowcostmaatschappij Ryanair zou donderdag samenkomen met een vakbondsdelegatie om het te hebben over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel en de toepassing van het Belgisch arbeidsrecht. Zowel de vertegenwoordigers van de piloten als die van het cabinepersoneel zouden daarbij aanwezig zijn, en daar knelt volgens Ryanair het schoentje.

“Collega’s, we betreuren dat de directie van Ryanair de vergadering van vandaag afgelast heeft”, staat in een mail die rondgestuurd werd tussen de vakbonden. “Ryanair weigerde om de delegaties van piloten en cabinepersoneel samen te ontvangen en beweert daar geen mandaat voor te hebben. We moedigen Ryanair aan om de basisprincipes van het Belgisch arbeidsrecht, dat bij de maatschappij ingaat op 1 februari 2019, tegen dan toe te passen.” Vorige maand werd een akkoord bereikt rond de aanpassing naar het Belgisch arbeidsrecht, maar er moet nog overlegd worden over hoe dat in zijn werk zal gaan.

“Het Ierse management heeft geen enkel idee hoe het Belgisch sociaal model werkt”, zegt Hans Elsen, vakbondssecretaris bij LBC-NVK. “Wij staan open voor dialoog, maar wel volgens de spelregels van het Belgisch arbeidsrecht.”