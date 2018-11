Man perst vrouwen af met naaktfoto’s via vals Facebookprofiel: “Ernstige feiten die hij met schaamte toegeeft”

Mechelen / Nijlen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is donderdag een 34-jarige man uit Nijlen verschenen die drie vrouwen via Facebook had afgeperst. Hij vroeg hen naaktfoto’s, die ze hem stuurden, en zou die verspreiden als ze hem geen filmpjes bezorgden met seksuele handelingen. Eén van de slachtoffers was minderjarig, waardoor de man zich ook voor het bezit van kinderporno moet verantwoorden. Het parket vroeg 37 maanden cel, waarvan 18 effectief.

De man stuurde via Facebook vriendschapsverzoeken onder een vals profiel en raakte zo bevriend met twee vrouwen, van wie eentje nog minderjarig was. Hij vroeg om naaktfoto’s want anders zou hij zichzelf van het leven beroven. De vrouwen deden dit en daarna perste hij hen af door om filmpjes te vragen waarin ze seksuele handelingen verrichten. Als ze dit niet deden, zou hij de naaktfoto’s verspreiden.

Hij had zelfs een volledig script doorgestuurd dat de slachtoffers moesten uitvoeren. Bij het onderzoek naar de gebruikte IP-adressen werd de man geïdentificeerd, waarop hij spontaan dezelfde feiten ten aanzien van een derde slachtoffer opbiechtte. Hij deed het om zijn frustraties te ventileren, had een moeilijke periode in zijn leven, zo verklaarde hij.

“Dit zijn bijzonder ernstige feiten die mijn cliënt allemaal met schaamte toegeeft”, zegt meester Hans Van De Wal. “Onder een valse identiteit ging hij de virtuele wereld in, zonder na te denken over de impact van zijn daden op zijn slachtoffers. Dat beseft hij nu wel. Ik vraag een opschorting van straf met probatievoorwaarden.”

Het vonnis valt op 13 december.