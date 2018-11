Waasland-Beveren is op zoek naar nieuwe coach maar is “financieel gezond”: ruim 3 miljoen euro winst

Waasland-Beveren is op zoek naar een nieuwe coach na het ontslag van Yannick Ferrera. Maar de club benadrukt dat het in het seizoen 2017-2018 een geconsolideerde winst boekte van 3,2 miljoen euro. “Onze club is financieel gezond en het eigen vermogen is meer dan hersteld”, maakten de Waaslanders donderdag bekend via hun website.