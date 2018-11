LIVE. Theresa May geeft persconferentie over Brexit-akkoord

Theresa May geeft zo dadelijk een persconferentie in haar ambtswoning in Downing Street. De Britse premier verloor donderdag al vijf van haar ministers en krijgt veel kritiek van haar partij. Volg de toespraak hier live.

Theresa May had donderdagmiddag het Britse Lagerhuis toegesproken: de Britse premier verdedigde met vuur het Brexit-akkoord dat ze woensdag met de Europese Unie sloot, maar werd in een tumultueuze zitting langs alle kanten aangevallen.

Het lijkt bijgevolg erg onwaarschijnlijk dat May een parlementaire meerderheid voor het voorstel bij elkaar kan krijgen. Sterker nog: er dreigt nu ook een opstand onder haar eigen Conservatieve parlementsleden. Enkele ministers uit haar regering stapten donderdag op en al zeker 14 parlementsleden hebben een brief ingediend waarin ze het vertrouwen in May opzeggen. Als er 48 van die brieven ingediend worden, moet er gestemd worden over de positie van de premier.