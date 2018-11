Oud-Heverlee plukt hoogste Belg in rang bij UEFA weg en stelt hem aan als nieuwe CEO

Oud-Heverlee Leuven heeft een nieuwe CEO. Peter Willems (43) wordt de nieuwe Chief Executive Officer van de Vlaams-Brabantse club.

Willems is geen kleine jongen in de voetbalwereld. Hij heeft meer dan 13 jaar ervaring bij UEFA. Daar was hij als Head of Marketing Activities and Sponsorhip verantwoordelijk voor de inkomsten uit sponsorship en licensing. Willems neemt zijn nieuwe rol op vanaf 7 januari 2019.

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ondervoorzitter van Oud-Heverlee Leuven, is alvast opgetogen met de komst van Willems. “De komst van Peter is een belangrijke stap voorwaarts. Ze past in het verder uitbouwen van de infrastructuur en de langetermijnambities van de club. We zijn zeer verheugd dat we iemand met zijn ervaring en kennis kunnen aantrekken voor het vervullen van deze cruciale leidinggevende functie. Peter combineert een zeer uitgebreide professionele ervaring met een sterke band met Leuven. Hij kent de stad, haar inwoners en haar waarden. Dat zal belangrijk zijn voor hemzelf en de club om de banden tussen de club en de gemeenschap nog te versterken.”

Willems is een geboren en getogen Leuvenaar. Hij behaalde een diploma handelsingenieur aan de KU Leuven en speelde bij de reserven van F.C. Zwarte Duivels Oud-Heverlee en later bij het toenmalige Sporting OHL. Nu keert hij na 19 jaar terug naar Leuven, na een carrière in de internationale sport.

Hij startte in 2005 bij UEFA, het bestuursorgaan van het voetbal in Europa, en was er verantwoordelijk voor merk- en marketingstrategieën voor de UEFA en haar competities. Peter werkte er met 55 nationale ledenverenigingen en ging over marketing, sponsorship en licensing, onderzoek en Customer Relationship Management.

Voor hij bij UEFA terechtkwam, was Peter zes jaar aan de slag bij Octagon in het MasterCard Europe kantoor in Waterloo. Hij stond er in voor MasterCard en al zijn activiteiten in het internationale voetbal en de Formule 1, onder andere de sponsoring van de FIFA Wereldbeker, het UEFA Europees Kampioenschap en de UEFA Champions League.

“Ik ben heel trots dat ik de kans krijg om deze mooie club te leiden en verder kan bouwen op de sterke funderingen die de King Power familie hier heeft gelegd”, aldus de nieuwe CEO. “Ik besef hoe belangrijk de erfenis van de overleden voorzitter is voor zijn familie en iedereen die bij de club betrokken is. Ik kijk dan ook uit naar de uitdaging om zijn visie te helpen realiseren, zowel wat betreft de sportieve resultaten als het versterken van de maatschappelijke rol van de club. De supporters zijn het hart en de ziel van de club en het is belangrijk voor mij om naar hen te blijven luisteren. Ik kijk er naar uit met hen samen te werken om hun club vooruit te helpen en de beleving nog te verbeteren.”

Om de nieuwe CEO bij te staan, heeft OH Leuven onlangs ook Marc Tordeur aangeworven als Head of Operations. De club is ook volop bezig met het aanwerven van een Chief Commercial Officer om de CEO bij te staan en het management team te versterken.