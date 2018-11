Ninove - Om onduidelijke reden is een man donderdagnamiddag in de Dender terechtgekomen ter hoogte van de voetgangersbrug in Ninove. Hij werd gered door een paar omstaanders. Samen met de politie vormden ze een levende ketting waardoor ze de man uit het water konden trekken. Eenmaal op het droge werd hij gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.