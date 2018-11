VS leggen 17 Saoedi’s sancties op voor moord op Saoedische journalist Khashoggi

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan zeventien mensen die deel uitmaakten van het Saoedische “operatieteam” dat betrokken was bij de moord op journalist Jamal Khashoggi op het Saoedische consulaat in Istanboel. Het Saoedische parket vorderde donderdag de doodstraf voor vijf mannen die ervan verdacht worden betrokken geweest te zijn bij de dood van de journalist.

De sancties zijn onder meer gericht tegen Saud al-Qahtani, een nauwe adviseur van kroonprins Mohammed Bin Salman die vorige maand formeel uit zijn functie werd ontheven, en tegen de Saoedische consul-generaal Mohammed Alotaibi, die de hoogste diplomaat was in Istanboel.

“De Saoedische functionarissen die we sanctioneren, waren betrokken bij de weerzinwekkende moord op Jamal Khashoggi”, zei minister van Financiën Steve Mnuchin. Zij die de journalist “brutaal hebben vermoord”, moeten rekenschap afleggen, aldus Mnuchin. Al-Qahtani nam volgens het ministerie van Financiën deel “aan het plannen en uitvoeren van de operatie die tot de moord leidde”.

De bezittingen van de betrokken Saoedi’s in de VS worden bevroren en Amerikaanse staatsburgers mogen geen zaken meer doen met hen.

Mnuchin riep de Saoedische regering op “gepaste stappen te zetten om aanvallen op politieke dissidenten of journalisten een halt toe te roepen”. Khashoggi, die kritiek gaf op de Saoedische regering, werd op 2 oktober op het consulaat-generaal in de Turkse metropool om het leven gebracht.

Het Saoedische parket vorderde eerder op donderdag de doodstraf voor vijf mannen die ervan verdacht worden betrokken geweest te zijn bij de dood van Jamal Khashoggi. Het parket erkent zo dat de journalist op 2 oktober in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel werd gedrogeerd en vervolgens in stukken gehakt. Elf van de achttien mensen die gearresteerd waren in verband met de dood van Khashoggi zijn intussen in verdenking gesteld. Hun namen werden niet vrijgegeven.