Sri Lankaanse regeringscrisis mondt uit in vechtpartij in parlement

De regeringscrisis in Sri Lanka heeft in het parlement geleid tot een gevecht in regel tussen de aanhangers van premier Mahinda Rajapaksa en de partijgenoten van de ontslagen premier Ranil Wickremesinghe. De parlementsvoorzitter moest de zitting voortijdig afbreken nadat hij bekogeld werd met papiermanden.

Het Sri Lankaanse parlement had woensdag een motie van wantrouwen gestemd tegen de regering van premier Mahinda Rajapakse. Dat gebeurde een dag nadat het Hooggerechtshof de ontbinding van het parlement door president Maithripala Sirisena voorlopig ongedaan maakte. Diezelfde Sirisena weigerde vervolgens de motie van wantrouwen te erkennen.

Sirisena had op 26 oktober verrassend premier Ranil Wickremesinghe ontslagen en door de vroegere president Mahinda Rajapaksa vervangen. Hij nam die beslissing, omdat er naar verluidt een samenzwering tegen hem werd voorbereid. Sirisena had bovendien het parlement drie weken op non-actief gezet.

Foto: AP

Niet aanvaard

Wickremesinghe aanvaardde zijn afzetting niet. Bij de volgende parlementaire zitting zou het wel tot een stemming gekomen zijn, waarbij duidelijk zou geworden zijn, welke van beide premiers de meerderheid van de afgevaardigden achter zich zou hebben gekregen.

Maar vorige vrijdag ontbond Sirisena plots het parlement. Zijn partij UPFA regeerde sinds 2015 samen met Wickremesinghes partij UNP. De verdeeldheid binnen de coalitie nam echter de overhand.

In de Zuid-Aziatische eilandstaat is de president regerings- en staatsleider en opperbevelhebber van het leger. De premier is voorzitter van het parlement.