Rode Duivels treden met onuitgegeven opstelling aan tegen IJsland

Door blessures moest bondscoach Roberto Martinez zijn basiselftal bij de Rode Duivels op enkele posities wijzigen voor de interland tegen IJsland op de voorlaatste speeldag in groep 2 van de A-divisie in de UEFA Nations League. Zo staat Michy Batshuayi in de spits, speelt Thorgan Hazard achter zijn broer Eden en vervangt Dedryck Boyata de afwezige Jan Vertonghen. Voor Axel Witsel is het dan weer de honderdste interland voor België.

Onder meer Kevin De Bruyne, Mousa Dembélé, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Marouane Fellaini moesten verstek geven voor het Nations League-tweeluik, dat zondagavond afgesloten wordt met een verplaatsing naar Zwitserland. Ook Dennis Praet, Yannick Carrasco en Romelu Lukaku zijn er donderdag niet bij.

Martinez moest dus wat schuiven met zijn elftal en zo is er voorin een basisplaats voor Michy Batshuayi, de eerste sinds de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Engeland. De timing is opvallend, want Batsman zit in een stevige vormcrisis bij Valencia en afgelopen weekend zat hij zelfs niet in de selectie. Voorin krijgt hij Dries Mertens en aanvoerder Eden Hazard in steun.

Van de vier middenvelders zijn er slechts twee certitudes beschikbaar: Axel Witsel start in zijn honderdste interland (in de ranglijst aller tijden moet hij enkel nog Jan Vertonghen voor zich dulden) en Thomas Meunier is rechterwingback. Op links is Thorgan Hazard de vervanger van Yannick Carrasco en centraal is Youri Tielemans stilaan de vaste stand-in voor de geblesseerde Kevin De Bruyne. Achterin is er een driemansverdediging met daarin Vincent Kompany, Toby Alderweireld en Dedryck Boyata. Thibaut Courtois neemt na de basisplaats van Simon Mignolet in het oefenduel tegen Nederland zijn plaats onder de lat weer in.

Resultaat eigenlijk niet belangrijk

Ongeacht het resultaat van het duel tegen de IJslanders, hebben de Rode Duivels over drie dagen in Luzern altijd genoeg aan een punt om zich te verzekeren van een stek in de halve finales. Bij een zege tegen de met een blessuregolf sukkelende IJslanders is zelfs bij een nederlaag in Zwitserland met één doelpunt verschil in bepaalde scenario’s de kwalificatie nog mogelijk, dankzij de 2-1 zege van vorige maand in Brussel. De Rode Duivels doen er dan wel best aan minstens drie keer te scoren tegen IJsland. De Zwitsers hebben momenteel in groep 2 evenveel punten, maar wel een wedstrijd meer op de teller.

De opstelling van vanavond: Courtois, Meunier, Alderweireld, Kompany, Boyata, Witsel, Tielemans, T. Hazard, E. Hazard, Mertens en Batshuayi