Pierre François ligt onder vuur als CEO van Pro League maar geeft tekst en uitleg, clubs uit 1B vragen duidelijkheid

Pierre François, CEO van de Pro League, is ingegaan op de uitnodiging van de 1B-clubs om wat meer toelichting te geven over een aantal hete hangijzers. Onder meer zijn eigen positie, maar ook de aanpak van de problematiek rond de spelersmakelaars kwam donderdagavond aan bod op de vergadering van 1B-clubs.

De stoel van Pierre François als CEO van de Pro League, de vereniging van profclubs, wankelt. Dat Moeskroen een licentie kreeg terwijl hij communiceerde dat Les Hurlus in handen waren van een spelersmakelaar zorgt voor flinke deining bij de profploegen. De clubs in 1B overwegen zelfs juridische stappen.

“We hebben met Pierre François op een constructieve en open manier van gedachten kunnen wisselen”, zegt OHL-bestuurder Paul Van der Schueren aan Belga. “Tijdens onze vergaderingen hebben we hem uitgenodigd om over een aantal zaken extra toelichting te geven. Dat ging niet alleen over zijn persoon, maar ook over inhoudelijke elementen.”

Of François het vertrouwen heeft kunnen herstellen, wilde Van der Schueren niet bevestigen. “We hebben in elk geval zijn versie van de feiten gehoord. Dat deed hij heel transparant. Tijdens de raad van bestuur van de Pro League zullen we de laten weten welke indruk dat op ons liet. Het lijkt me niet gepast om dat nu al in de pers te doen.” Volgens Eric Roef, voorzitter van Beerschot Wilrijk, kwam een vertrouwensbreuk zelfs niet ter sprake.

De vergadering van de 1B-clubs stond al een tijdje gepland, maar door de gebeurtenissen van de voorbije weken was de agenda behoorlijk vol geraakt. “We hebben met open vizier over een aantal dossiers gesproken, zodat ik op de raad van bestuur van maandag een gedragen standpunt kan vertolken”, aldus Van der Schueren, die het standpunt van de 1B-clubs zal verdedigen bij de Pro League.

“Pierre François is natuurlijk geen idioot”

Volgens Football Leaks schreef François twee jaar geleden aan AS Monaco, toen kandidaat-overnemer van Moeskroen, dat kopers zich moesten richten tot de Israëlische spelersmakelaar Pini Zahavi. Nochtans: enkele maanden voordien kreeg Moeskroen een licentie omdat het kon aantonen dat Zahavi géén banden had met hun club. Dat makelaars belangen hebben in een club is sinds 2015 immers verboden door de voetbalbond. “Pierre François is natuurlijk geen idioot”, zegt Pierre François over zichzelf. “Ik wist dus wel dat Pini Zahavi ergens in de constellatie achter Moeskroen verscholen zat.”

Binnen de Pro League wordt zwaar getild aan de onthullingen.

1B-clubs herhalen vraag om duidelijkheid over competitieverloop

De 1B-clubs zullen maandag op de raad van bestuur van de Pro League duidelijkheid eisen over het verdere verloop van de Proximus League, maar ook over de stijgers en dalers. “Dat er duidelijkheid is, is in het belang van iedereen”, aldus voorzitter Van der Schueren (OH Leuven).

“We hebben met open vizier gesproken over onze competitie”, lichtte Van der Schueren, die de vergadering voorzat, toe bij Belga. “Hoe gaat die gezien de omstandigheden dit seizoen verlopen? Hoe moeten we omgaan met het reglement in de huidige context? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor volgend seizoen? Het ging vooral over de competitiesituatie, zodat ik maandag op de raad van bestuur van de Pro League een gedragen standpunt van 1B kan vertolken. We willen vooral meer duidelijkheid.”

“We hebben uitgebreid gesproken over de onderzoeken die gevoerd worden naar matchfixing en naar Moeskroen. Onderling hebben de clubs dan gezegd welke acties ze ondernomen hebben en hoe ze individueel met de situaties omgaan”, aldus Verschueren. “Dat was leerzaam.”

Over gezamenlijke rechtshandelingen is niets beslist. “Het is aan elke club zelf om te beslissen hoe ze gevolg geven aan de situatie”, aldus Eric Roef, voorzitter van Beerschot Wilrijk. Zijn club stelde zich burgerlijke partij in het dossier ‘Propere Handen’. “Na de vergadering ga ik ervan uit dat nog clubs dat zullen doen.”

“Er werd wel gebrainstormd over de problematiek rond de makelaars”, gaat Van der Schueren verder. “Daar is een onafhankelijke expertengroep rond bezig, we zullen onze aanbevelingen aan die werkgroep bekendmaken. Het dossier van Moeskroen toont aan hoe machtig de spelersmakelaars geworden zijn de laatste jaren. De bedoeling moet zijn om die praktijken aan banden te leggen.”

Zeven van de acht clubs uit de Proximus League waren aanwezig, KV Mechelen tekende niet present. “Ik heb op voorhand contact opgenomen met de raadsman van Mechelen om een aantal zaken die de club wenste in te brengen, mee op te nemen in de agenda. Zo kon ik voorkomen dat KV Mechelen zelf aanwezig was, omdat er toch een aantal punten tegen Mechelen gericht waren. Ik kon de confrontatie met andere clubs zo vermijden om het debat sereen te houden”, legt Van der Schueren uit.

Probleem met tv-rechten rond KV Mechelen voorlopig van de baan

Sinds kort zendt KV Mechelen al zijn wedstrijden uit via Telenet, de hoofdsponsor van Malinwa. Dat was een doorn in het oog van enkele 1B-clubs, want hun wedstrijden worden conform het tv-contract enkel op Proximus uitgezonden. Dat probleem is voorlopig van de baan. “Er zijn afspraken gemaakt”, zei Paul Van der Schueren daarover.

“Ons imago en onze portretrechten worden zomaar gebruikt, maar geen van de andere clubs is geraadpleegd. We willen meer inlichtingen”, zei Jean-Marie Philips van Union vooraf.

Die inlichtingen werden bezorgd door afgevaardigde van Proximus, die meer uitleg is komen geven over het huidige tv-contract. “Proximus legde ook uit hoe ze aankijken tegen die situatie met KV Mechelen”, aldus Van der Schueren. “De afgevaardigde heeft daar de nodige duidelijkheid over gegeven, zodat elke club die situatie kan kaderen. Uiteindelijk is het de bedoeling om de visibiliteit van 1B te verbeteren.”

“De verstandhouding tussen de 1B-clubs is volledig hersteld. Er zijn een aantal afspraken gemaakt en die zullen geëvalueerd worden op een volgende meeting van 1B-clubs. Voorlopig zijn de problemen omtrent de tv-rechten van de baan.”