Omstreden islamoloog Tariq Ramadan komt vrij onder voorwaarden

De omstreden Zwitserse islamoloog en theoloog Tariq Ramadan komt vrij onder voorwaarden. Dat heeft het hof van beroep in Parijs beslist. De man wordt door drie Franse vrouwen beschuldigd van verkrachting en door een Zwitserse van seksueel misbruik van minderjarigen. Sinds 2 februari zat hij in preventieve hechtenis.

Tariq Ramadan (56) heeft in Frankrijk drie klachten wegens verkrachting tegen hem lopen en wordt in Zwitserland beschuldigd van seksueel misbruik van minder­jarigen. Eerder lekte ook al uit dat de Zwitserse islamoloog en theoloog het stilzwijgen van een Belgische vrouw gekocht had voor 27.000 euro.

Ramadan betwist de feiten, en wordt in afwachting van een proces vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft zijn advocaat, Emmanuel Marsigny, gemeld. De borgsom bedroeg 300.000 euro. Ramadan moet zijn Zwitserse paspoort indienen, mag het grondgebied niet verlaten en mag niet in contact komen met de klagers in de zaak en enkele getuigen. Hij moet elke week naar het commissariaat om te bewijzen dat hij niet gevlucht is.

Vorig jaar nog verworpen

Vorig jaar had de kamer van instructie zijn vrijlating verworpen uit vrees dat hij “druk zou uitoefenen” op de twee vrouwen die de affaire in de herfst van 2017 aan het rollen hebben gebracht. Op 2 februari werd hij in dubbele beschuldiging gesteld. Zijn verdediging was tegen die verwerping in beroep gegaan.

Ramadan verscheen donderdag voor het eerst sinds zijn gevangenname in het openbaar. Zelf zei hij donderdag dat hij niet zou vluchten “terwijl alles in de richting gaat van mijn onschuld. Ik zal in Frankrijk blijven en mijn eer en mijn onschuld verdedigen”.