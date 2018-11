Jonge Duivels geven zege in oefeninterland tegen Roemenië in blessuretijd nog uit handen

De Belgische beloften hebben in een oefeninterland in en tegen Roemenië 3-3 gelijk gespeeld. De jonge Duivels liepen in Cluj uit tot 1-3, maar gaven de zege nog weg.

Dion Cools (35.) opende iets na het halfuur de score voor de Belgen, maar via Dragus (45.), op strafschop, ging Roemenië alsnog met een gelijke stand de rust in. Langs Aaron Iseka Leya (56.) kwamen de jonge Duivels opnieuw op voorsprong, en toen Isaac Mbenza (58.) een handvol tellen later de 1-3 nette, was de partij gespeeld. Maar de thuisploeg sloeg terug. Olaru (90.) scoorde erg laat de aansluitingstreffer, waarna Ciobanu (90.+1) kort nadien zowaar voor de 3-3 tekende. De jonge Duivels hadden nadien geen antwoord meer in huis.

Medio oktober verzekerden de jonge Duivels zich van een ticket voor het EK van 2019 in Italië en San Marino, dat in juni plaatsvindt. Ze wonnen met 0-3 in Zweden en werden zo groepswinnaar. Ook Roemenië plaatste zich als eerste in zijn poule voor de eindfase. (belga)