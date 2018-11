AS Roma schenkt 150.000 euro aan familie Liverpool-fan die al zes maanden in het ziekenhuis ligt

AS Roma heeft 100.000 euro geschonken aan de familie van Sean Cox (53), de Liverpool-supporter die in april van dit jaar bewusteloos werd geslagen door Roma-fans, enkele minuten voor de aftrap van de Champions Leaguewedstrijd op Anfield Road. Roma-voorzitter Pallotta deed daar uit eigen zak nog eens vijftigduizend euro bovenop.

Cox werd in april van dit jaar in de buurt van het Liverpool-stadion aangevallen door Roma-fans die naar Engeland waren afgezakt voor de wedstrijd van hun club op Anfield Road. De Ier incasseerde rake klappen en werd voor dood achtergelaten. Een bewusteloze Cox, vader van drie, werd naar het ziekenhuis afgevoerd waar een grote bloedklonter in de hersenen werd vastgesteld. De onfortuinlijke Liverpool-supporter werd in een coma gebracht en later geopereerd.

Pas in de zomer werd hij uit zijn kunstmatige coma gehaald en kon een heel lange revalidatie beginnen. Communiceren beperkt zich voorlopig nog tot een ja en neen en Cox kan ook al zijn armen lichtjes bewegen.

Cox revalideert in een gespecialiseerd centrum in Ierland en dat kost handenvol geld. Om het financiële leed van de familie te verzachten, werden al heel wat acties ondernomen. De donatie van AS Roma gaat dan ook volledig naar de revalidatie van de onfortuinlijke supporter.