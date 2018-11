Opvallende gast bij Rode Duivels: Mourinho zakt af naar Brussel

Het Koning Boudewijnstadion is niet uitverkocht voor de wedstrijd tussen België en IJsland. Eén ‘speciale’ gast vond het wel de moeite om naar Brussel af te zakken: José Mourinho.

De coach van Manchester United liet zich voor het stadion afzetten en dat bleef natuurlijk niet onopgemerkt. Waarom de Portugees naar de wedstrijd is afgezakt, was niet meteen duidelijk. Lukaku noch Fellaini stonden in de basis bij de Duivels. Meer zelfs, Fellaini werd op vraag van Manchester United niet opgeroepen voor de dubbele interland maar speelde afgelopen zaterdag doodleuk negentig minuten tegen Manchester City. Lukaku bevindt zich wel in Brussel maar trainde na een hamstringblessure slechts één keer op het veld maar dat volstond nog niet voor een plaats op de bank.

Mourinho tussen de fans. Foto: BELGA