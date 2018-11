Axel Witsel door vrouw en dochtertje gehuldigd voor zijn 100e interland bij Rode Duivels

Axel Witsel versierde in het Nations League-duel tegen IJsland zijn honderdste cap voor de nationale ploeg. Voor de aftrap werd hij gehuldigd, zijn dochtertje Maï-L en zijn vrouw Rafaella Szabo kwamen op het veld om hem te vieren.

Foto: Photo News

Uit de handen van zijn dochtertje ontving de verdedigende middenvelder onder luid applaus het beruchte petje (cap) dat weggelegd is voor spelers die de kaap van honderd interlands ronden. Daarnaast kreeg hij ook nog een aandenken van bondsvoorzitter Gérard Linard en was er een spandoek in de tribunes.

“Die honderdste cap is belangrijk, ik ben trots dat ik die mijlpaal kan bereiken”, vertelde Witsel woensdag. “Een ander cijfer heb ik nog niet in mijn hoofd, maar ik hoop wel nog lang te spelen, zolang mijn lichaam het volhoudt tenminste.”

De 29-jarige Witsel is de tweede Rode Duivel die de kaap van de honderd caps zal ronden. Bij Jan Vertonghen staan er intussen 110 achter zijn naam. Dat zal nog tot in de lente van volgend jaar zo blijven, de flankverdediger van Tottenham Hotspur is momenteel out met een blessure aan de hamstrings.

Eden Hazard zit Witsel dan weer op de hielen. De aanvoerder van de Rode Duivels pakt donderdagavond zijn 97e cap en daarmee gaat hij over Jan Ceulemans, die jarenlang Belgisch recordinternational was. Ook voor Hazard kunnen de festiviteiten volgend jaar al gepland worden.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

In meer dan tien jaar heeft Witsel logischerwijs heel wat meegemaakt bij de nationale ploeg. Het waren ook andere tijden toen hij eind maart 2008 zijn debuut vierde: de Rode Duivels gingen toen in eigen huis met 1-4 onderuit tegen Marokko. Witsel scoorde toen meteen de eerredder. “Die eerste wedstrijd, die vergeet je niet, ook al was het resultaat toen niet echt goed (lacht). Mijn mooiste periode? Dat was het WK in Rusland. Het moeilijkste moment was de kwartfinale tegen Wales op het EK en de verloren halve finale op het WK tegen Frankrijk.”