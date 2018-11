Glen De Boeck in shock: “Ik moest ontslag vernemen van journalist… tijdens een match”

Glen De Boeck moest, vijf dagen na het 0-2 verlies tegen Standard, opkrassen bij KV Kortrijk. De Kerels staan na vijftien speeldagen twaalfde in 1A. De Boeck was precies een jaar aan de slag in het Guldensporenstadion. Kortrijk bleef niet bij de pakken zitten en stelde op dezelfde dag nog Yves Vanderhaeghe aan als opvolger. De Boeck is naar eigen zeggen “in shock” door de manier waarop hij zijn ontslag moest vernemen.

“Vorig jaar heb ik op 8 november een persconferentie gegeven met de schrik om naar 1B te gaan. Een trainer die alles rechttrekt en net Play-off I mist... En dan dit...”, schrijft Glen De Boeck op zijn Facebook-pagina. “Blijkbaar heeft het bestuur gisterenavond beslist om de samenwerking met mezelf stop te zetten en heeft het al contact gehad met de opvolger... Not done, maar ach, het is ‘de voetbalwereld’.”

“Ware het niet dat er vandaag een oefenmatch was tussen Antwerp en Kortrijk. Tijdens die match kreeg ondergetekende constant telefoon, maar hij neemt niet op, want match... Tijdens de rust denkt ondergetekende om toch maar eens te checken wat er scheelt. Om dan te lezen van een journalist dat je ontslagen bent. Coach dan nog maar eens 45 minuten, wat ik respectvol gedaan heb. Ik ben in shock met deze gang van zaken.”