Nederlander neemt kijkje in verlaten klooster in Lokeren: "De micro's hangen hier gewoon nog?!"

Lokeren - Een leegstaand klooster in Lokeren trok de aandacht van een Nederlandse urban explorer, Rick. De man nam vorige week een kijkje binnenin en merkte dat er nog heel wat spullen staan. Van de kerkstoelen die nog allemaal mooi op hun plaats staan, tot zelfs micro's die gewoon nog in hun standaard zitten. Volgens Rick, die nog een paar andere leegstaande kloosters bezocht, is deze in Lokeren zeker de moeite waard om eens te gaan bekijken.

