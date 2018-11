Ethische code voor bestuurders en medewerkers KV Mechelen, nog geen nieuwe voorzitter

KV Mechelen voert een ethische code voor bestuurders en medewerkers in. Dat heeft de raad van bestuur van de club donderdag beslist. “Het KVM-bestuur wil de komende weken de tijd nemen om een nieuwe werkingscultuur in de club te introduceren en om een nieuwe voorzitter aan te duiden”, klinkt het op de website.

“Zo’n ethische code moet ervoor zorgen dat bestuurders de waarden van de club – verantwoordelijkheid, transparantie, eerlijkheid, respect en fair play – in acht nemen”, aldus Dieter Penninckx namens de raad van bestuur.

Elke bestuurder moet de code ondertekenen en naleven. “Zo krijgt iedereen een duidelijk kader voor wat kan en wat niet. Belangenconflicten kunnen zo vermeden worden. Enkel het belang van de club telt.” Ook medewerkers en spelers van KVM zullen de ethische code volgen.

“We willen een duidelijk signaal geven: de hele club, van bestuurder, speler tot medewerker, dient zich deze ethische code eigen te maken. In alles wat je doet in naam van KV Mechelen moet duidelijk zijn wat de ethische spelregels zijn. Elke dag opnieuw. Want niemand is groter dan de club zelf.”

Geen nieuwe voorzitter

Na het opstappen van Johan Timmermans is er nog geen nieuwe voorzitter aangeduid, en dat kan nog wel even duren. “We willen van het momentum gebruikmaken om een nieuwe cultuur neer te zetten. De ethische code is daarin een eerste stap. Iedereen, van supporter tot businesspartner, moet zich kunnen identificeren met Malinwa. Snel-snel formeel een nieuwe voorzitter aanduiden, is niet onze prioriteit. Daar nemen we even wat tijd voor.”

Sterke man Dieter Penninckx neemt samen met het tijdelijke directiecomité (Hans Van der Biesen, Luc Leemans en Bram Scheerlinck) de voorzitterstaken over.