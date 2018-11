Revanche voor Kroaten tegen Spanje, Gent-speler scoort voor de ogen van Barcelona in Nations League

Spanje ging in blessuretijd onderuit in Kroatië. Foto: AP

Naast België - IJsland stonden er nog enkele interessante affiches op het programma in de Nations League. Vice-wereldkampioen Kroatië kon geen revanche nemen voor de 6-0-nederlaag tegen Spanje . Gents goudhaantje Chakvetadze scoorde opnieuw voor Georgië en bezorgde zijn land de promotie naar de C-liga

De wedstrijd tussen Kroatië en Spanje was veruit de meest interessante partij. De thuisploeg was er na een heerlijk WK nog niet in geslaagd het juiste ritme terug te vinden met onder meer een ontnuchterende nederlaag (6-0) in en tegen Spanje. Die Spanjaarden waren vanavond te gast in het Maksimirstadion in Zagreb.

Ivan Perišić zorgt voor het eerste gevaar, hij treft de paal! #CROESP pic.twitter.com/w7kwk7UuVF — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) November 15, 2018

De Kroaten begonnen gretig aan de partij. Dat leidde al meteen tot een kans voor ex-Bruggeling Ivan Perisic maar de speler van Inter Milaan zag zijn poging stranden op de paal. Voor de Spanjaarden het signaal om wakker te worden en de bal te monopoliseren. Zeventig balbezit aan de rust, het is duidelijk dat Spanje zijn dominant voetbal opnieuw heeft gevonden. De Kroaten holden achter een ongrijpbare bal en mochten blij zijn dat het Spaanse overwicht niet werd omgezet in doelgevaar.

GOAL | Kramarić kan profiteren van een foutje van Sergi Roberto: #CROESP pic.twitter.com/F4EN0uag3Q — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) November 15, 2018

Na de pauze lukt het scoren plots wel. Thuisspeler Kramaric profiteerde al snel van een mistasten van Sergi Roberto om de thuisploeg op voorsprong te schieten. Maar lang konden de Kroaten niet profiteren van hun voorsprong. Nog geen twee minuten later kreeg Ceballos de ruimte om de gelijkmaker te scoren. De Kroaten wilden echter absoluut de punten thuis houden en dat leverde een tweede treffer op via Jedvaj. Spanje mocht absoluut niet verliezen en trok in het offensief. Dat leverde tien minuten voor tijd een strafschop op die feilloos werd omgezet door Sergio Ramos. Engeland wilde absoluut winnen maar liep in blessuretijd op een gasbek toen Jedvaj, opnieuw hij, de winnende treffer aantekende. Met zondag nog Engeland-Kroatië op het programma kan Spanje enkel winnen indien er zondag een gelijkspel uit de bus komt. Wie zondag wint, mag zich groepswinnaar noemen. De verliezer zakt naar de B-liga.

Bosnië groepswinnaar

In die B-liga moest in groep drie Bosnië-Herzegovina op bezoek bij Oostenrijk. De Bosniërs domineerden de partij maar konden op het veld van Oostenrijk niet scoren. Maar het punt volstond voor de Bosniërs ruimschoots om groep 3 als winnaar af te sluiten. Dzeko en co promoveren dus naar de hoogste liga.

Eerste nederlaag Finland

In de C-liga moest Finland na vier overwinningen op rij in Griekenland de wet van de sterkste ondergaan. De Finnen incasseerden hun eerste tegendoelpunt en hun eerste nederlaag. Aangezien de Finnen hun thuiswedstrijd van Griekenland wonnen met 2-0, is de groepszege en bijhorende promotie voor de Scandinaven een feit.

Chakvetadze scoort

In de D-Liga stonden in groep 1 twee wedstrijden op het programma. Leider Georgië trok naar het nietige Andorra. Gentenaar Giorgi Chakvetadze scoorde al vroeg in de wedstrijd voor de ogen van de scouts van Barcelona maar hij zag de thuisploeg in de tweede wel langszij komen. Meteen goed voor het eerste puntenverlies voor de thuisploeg die al wel zeker was van groepswinst.

Dat had ook Luxemburg gehoopt. De Luxemburgers gingen na vier wedstrijden aan de leiding in groep 2 maar kregen wel eerste achtervolger Wit-Rusland op bezoek. De Wit-Russen kwamen kort voor de pauze op voorsprong dankzij Dragun en bouwden hun voorsprong na de pauze nog uit, tot ontgoocheling van de Letzebuergers. Met nog één speeldag voor de boeg leiden de Wit-Russen met twee punten voorsprong op Luxemburg.

De uitslagen:

A2. BELGIE - IJsland 2-0

A4. Kroatië - Spanje 3-2

B3. Oostenrijk - Bosnië-Herzegovina 0-0

C2. Griekenland - Finland 1-0

C2. Hongarije - Estland 1-0

D1. Kazakstan - Letland 2-1

D1. Andorra - Georgië 1-1

D2. Luxemburg - Wit-Rusland 0-2

D2. San Marino - Moldavië 0-1