De nagel aan de doodskist van Theresa May: een conservatieve “seksgod” met zes kinderen en heel veel geld

De machtigste man in Groot-Brittannië, wordt hij wel eens genoemd. De nagel aan de doodskist van Theresa May is hij ook, zo bleek donderdag nog maar eens. Maar wie is Jacob Rees-Mogg? Een oerconservatief met zes kinderen, een vrouw en een wat bijzondere nanny, die ooit aangeklaagd werd omdat hij op een stripfiguurtje lijkt. En oh ja: een realityster noemde hem een “seksgod”.

De Britse premier Theresa May heeft er een bijzonder zware dag op zitten. Op een persconferentie in de vooravond kon ze er nog best mee lachen, wat verbazend is na de vele verbale aanvallen die ze moest doorstaan nadat de parlementsleden haar Brexit-akkoord in koor te licht bevonden. Diegene die het luidst van allemaal zijn afkeer voor het plan van May liet horen, was Jacob Rees-Mogg.

Dinosaurus

Foto: AFP

Het kan best dat die naam u niets zegt, want vorig jaar was hij nog een nobele onbekende. Toen er nog geen sprake was van een Brexit, kenden de Britten hem louter als een dinosaurus, een politicus die door zijn saaie imago en oerconservatieve uitspraken de bijnaam ‘Honorauble Member of the 18th Century’ kreeg. En dat voor iemand die nog maar 48 jaar is.

Maar sinds de Brexit veranderde alles voor Rees-Mogg. Voor het eerst sinds hij in 2010 binnen de Tory-partij verkozen werd voor het parlement, werd er over hem gesproken. De man profileerde zich als dé voorstander van een afscheuring van de Europese Unie en werd populair door zijn erg dramatische manier van praten. De aandacht die hem plots te beurt viel, greep hij aan om zijn conservatieve en geregeld controversiële standpunten te delen met de Britten.

Zo toonde hij zich tegenstander van het homohuwelijk en van abortus, zelfs na een verkrachting of incest. “Ik ben absoluut tegen”, zei hij in Good Morning Britain. “Het leven begint bij de verwekking. Moraal is dat gewoon niet te verdedigen.” Wat het pijnlijk maakte: net daarna lekte uit dat de miljonair - waarover verder meer - onder meer geld verdiende via een bedrijfje dat een abortuspil ontwikkelt. “Ik zou daar persoonlijk niet in willen investeren”, reageerde de Brit. “Maar als investment manager mag ik geen bezwaren indienen tegen investeerders. Mijn geld zit er niet in. Ik verdien geld aan het totaal dat we krijgen van klanten, niet van dit bedrijf in het bijzonder.”

Rijk opgevoed, rijk gebleven

Foto: EPA-EFE

Rees-Mogg is afkomstig uit North East Somerset. Zeggen dat de man in een gegoed gezin is opgegroeid, is het understatement van de dag. Aan geld was er absoluut geen gebrek ten huize Rees-Mogg. Dankzij het geld van papa William, lange tijd hoofdredacteur van The Times, kon hij studeren aan de hoog aangeschreven universiteiten van Eton en Oxford.

Van die diploma’s maakte hij handig gebruik om voor zichzelf ook wat miljoenen te gaan verdienen. Hij ging investeren en werd manager van een hefboomfonds, waar via risicovolle investeringen groot geld te verdienen is. Dat deed hij ook. Rees-Mogg richtte ook Somerset Capital Management LLP op, een gigantisch succesvol bedrijf dat ruim 9,6 miljard van klanten beheert.

Familieman

Maar naast de bezitter van veel geld is de getrouwde Brit ook de trotse vader van vijf zoons en een dochter. Zijn vrouw is Helena de Chair, een journaliste en dochter van aristocraat Somerset de Chair. Hun kinderen luisteren naar de namen Sixtus Dominic Boniface Christopher (1), Peter Theodore Alphege (11), Mary Anne Charlotte Emma (10), Thomas Wentworth Somerset Dunstan (7), Anselm Charles Fitzwilliam (5) en Alfred Wulfric Leyson Pius (2).

Uitgelachen om zijn kinderjuf

Een opmerkelijke toevoeging aan het al uitgebreide gezin is de kinderjuf, die al sinds zijn kindertijd bij hem is. De man werd in 1997 uitgelachen omdat hij haar had meegenomen tijdens de campagne voor de verkiezingen.

Huis gevandaliseerd

Met hen woont hij in een vijf verdiepingen tellend herenhuis van 5 miljoen pond vlakbij Downing Street in Londen. “Ik had een groter huis nodig voor al mijn kinderen”, grapte de man in mei van dit jaar, toen hij het net gekocht had.

Op 1 augustus van dit jaar verging het lachen hem even toen hij met zijn gezin terugkeerde van vakantie in de VS. Vandalen hadden graffiti gespoten op het huis, op hun auto en in de tuin. Onder meer “snobs” stond er in grote letters te lezen.

Realityster noemt hem een “seksgod”

Georgia Toffolo. Foto: Instagram

Voor u anders denkt na de tussentitel hierboven: Rees-Mogg is hondstrouw aan zijn mooie vrouw. Hij is dus nooit vreemdgegaan met de 23-jarige Georgia Toffolo, een in Groot-Brittannië erg bekende realityster die hem een “seksgod” noemt. Maar hoe kan ze dat dan weten?

“Ik heb een boontje voor hem, hij is een seksgod”, zei Toffolo over hem. “Het menselijk brein kan zo sexy zijn. Hij is zo slim, ik hou van hem. Ik heb het voor politici van middelbare leeftijd, maar ik heb nog met geen enkele van hen iets gehad.”

“Dit verrast me”, zei Rees-Mogg toen hij het vernam. “Maar ik ben gevleid. Hopelijk zijn de tv-programma’s voor haar het begin van een glansrijke carrière.”

Aangeklaagd omdat hij op stripfiguur lijkt

Striptekenaar Beano klaagde Rees-Mogg eerder dit jaar aan omdat hij - zo meende de striptekenaar toch - zich had geïnspireerd op zijn personage Walter the Softy voor zijn eigen uiterlijk. Hij had het dan voornamelijk over de bril. Oordeelt u vooral zelf.

Jacob Rees-Mogg is trouwens dé favoriet om de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden. Dat ambt is er één dat hij nooit zou vervullen, zei hij ooit. “De kans is groter dat ik paus word dan premier.” We zullen zien.