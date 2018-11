Dief gaat aan de haal met ‘duurste gitaar van België’: “Een uniek stuk van 9.000 euro”

Sint-Niklaas - Muziekwinkel Keymusic in de Ankerstraat in Sint-Niklaas is op zoek naar de man die dinsdag aan de haal ging met een Gibson Custom Shop Byrdland-gitaar. Het exemplaar kostte bijna 9.000 euro en werd daarom wel eens de ‘duurste gitaar van België’ genoemd.

De dief werd gefilmd terwijl hij het instrument van een haak aan de muur nam en onder zijn jas stak. Daarna wandelde hij met zijn buit de winkel uit. Volgens zaakvoerder Francky Dedeyne van Keymusic is met de diefstal de mooiste gitaar uit de collectie van de zaak verdwenen. “Het ging om een uniek stuk met een verkoopwaarde van 8.995 euro. De duurste gitaar van België. Wie weet wie de dader is of waar we de gitaar kunnen vinden, kan rekenen op een mooie beloning.”

De winkel verspreidde via de sociale media en YouTube beelden van de vermeende dief. De bewuste gitaar heeft als serienummer 12885002.