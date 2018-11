SPELERSBEOORDELINGEN. Twee uitblinkers bij Rode Duivels tegen IJsland

De Rode Duivels hebben donderdagavond op de voorlaatste speeldag in groep 2 van de A-divisie van de UEFA Nations League met 2-0 gewonnen van IJsland, dat al zeker was van degradatie. In een mistig en maar voor iets meer dan de helft volgelopen Koning Boudewijnstadion was het lang wachten op doelpunten. Dankzij twee uitblinkers kwamen die er toch. Bekijk hier onze punten voor de Belgen die vanavond in actie kwamen.