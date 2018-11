Onder één hoedje gespeeld voor miljoenenwinst: Infrabel sleept vijf bedrijven voor rechter

Infrabel sleept vijf bedrijven, waaronder Siemens, voor de rechtbank. De bedrijven maakten illegale prijsafspraken met elkaar voor de bouw van tractiestations langs het spoor, waardoor de spoorweginfrastructuurbeheerder tussen de 4 à 6 miljoen euro te veel betaalde. Enkele loslippige Infrabel-werknemers, die de bedrijven hielpen, kregen zware tuchtstraffen.

“Deze illegale prijsafspraken zijn voor ons onaanvaardbaar”, zegt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. En dus zette de spoorweginfrastructuurbeheerder de afgelopen maanden een legertje boekhouders aan het werk om uit te rekenen hoeveel verlies het bedrijf heeft geleden, doordat een aantal belangrijke leveranciers onder één hoedje speelde. “Hun conclusie na maanden van boekenonderzoek van de betrokken bedrijven is dat we een financieel nadeel hebben opgelopen tussen de 4 en de 6 miljoen euro. En kort gesteld: dat geld willen we terug. Vandaar dat we vandaag naar de rechtbank stappen”, zegt Petit.

Het merkwaardige verhaal achter deze rechtszaak gaat terug tot 2010, wanneer Infrabel tal van tractiestations langs het spoor – waar hoogspanning in bruikbare spanning wordt omgezet – gaat vernieuwen. Vijf gespecialiseerde bedrijven tonen interesse, wat in principe concurrentiële prijzen moet opleveren. Maar achter de rug van Infrabel besluiten de vijf om het werk onder elkaar te verdelen, waarbij ze ook onder elkaar uitmaken voor welke prijs ze de werken zouden uitvoeren.

Dat is mogelijk doordat een aantal Infrabel-werknemers veel te loslippig is in de contacten met de vijf bedrijven, die op verschillende niveaus al werken uitvoerden voor Infrabel en ook de NMBS. Op die manier is het een koud kunstje voor de vijf om voldoende te weten te komen over de geplande werken.

Geen ontslag

De zaak komt aan het licht als het Zweeds-Zwitserse bouwconcern ABB – één van de vijf – ineens bij de Belgische Mededingingscommissie opduikt, en de prijsafspraken opbiecht. Vervolgens doet ook Siemens een boekje open, vermoedelijk om net als ABB strafvermindering te bekomen.

Uiteindelijk legt de Belgische Mededingingscommissie het vijftal – ook AEG, Schneider Electric en Sécheron waren betrokken – een boete op van bijna 2 miljoen euro. De iets te spraakzame Infrabel-werknemers krijgen zware tuchtstraffen opgelegd, maar worden niet ontslagen. “Omdat er geen persoonlijke verrijking werd vastgesteld”, zegt Infrabel.

De vermoedelijk laatste stap in het dossier is dat Infrabel nu de 4 à 6 miljoen euro terugeist die het te veel betaalde voor de tractiestations. “Vandaar dat we vandaag de vijf bedrijven voor de Brusselse rechtbank van koophandel dagen.”