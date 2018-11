Batshuayi en Hazard maakten het verschil: “Dit gaan we in Zwitserland niet laten liggen”

Michy Batshuayi doet het opnieuw. De vervanger van de geblesseerde Romelu Lukaku scoorde beide treffers tegen de stugge IJslanders en bewees nog maar eens zijn neus voor goals. “We zijn beloond voor onze aanvalslust”, aldus de 25-jarige spits van Valencia .

Batshuayi trapte in de eerste helft al op de paal maar na de rust toonde hij twee keer zijn torinstinct door eerst een perfecte aanval af te ronden en daarna een flater van de IJslandse doelman af te straffen. “We zijn de orders van de coach blijven volgen en in de tweede helft zijn we beloond voor onze aanvalslust. De IJslanders speelden zeer georganiseerd en zeer defensief en dan is het zaak om geduldig te blijven. We wisten dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden, dat is ook gebleken. Het was zaak om tot het einde door te blijven gaan.”

De huurling van Chelsea scoorde zijn elfde en twaalfde treffer in het shirt van de Duivels. “Niet slecht, hé”, grijnsde de aanvaller. “Bij die tweede treffer heeft de IJslandse doelman mijn been nog serieus geraakt maar ik wil er zondag in Zwitserland toch bij zijn. De kwalificatie voor de finale is zo goed als binnen, dit gaan we niet laten liggen. We willen ook in onze laatste wedstrijd sterk presteren. Vooral spelers als mezelf die niet al te vaak een basisplaats krijgen, gaan zich absoluut opnieuw willen tonen.”

Dat het bij Valencia momenteel iets minder vlot loopt, stak de spits niet weg. Net daarom was hij zo blij met deze kans. “Martinez weet waartoe ik in staat ben. Hij zei dat ik mijn kans moest grijpen en dat heb ik dan ook gedaan. Dit geeft vertrouwen, na enkele weken zonder doelpunten.”

Na de interlandbreak moet Batshuayi zich opnieuw melden bij Valencia. Hij maakt zich echter niet ongerust over zijn situatie. “Ik heb eerder al moeilijke periodes gekend. We zijn met vier aanvallers en de coach roteert. Marcelino heeft me echter gehaald om me te laten spelen.”

Eden Hazard: “Altijd plezant om met Thorgan te spelen”

Een vliegende Eden. Foto: EPA-EFE

“In de eerste helft hadden we het moelijk”, gaf Eden hazard toe. “Het deed wat denken aan de heenmatch. We maakten veel verkeerde keuzes en voelden dat niet alles perfect was. Maar we zijn geduldig gebleven en zijn blijven voetballen. Na de rust was het beter en uiteindelijk is de zege het belangrijkste. Het is een mooi vooruitzicht voor zondag, een goede motivatie. Al is die wedstrijd niet te vergelijken met vandaag. Maar we hebben ervoor gezorgd dat de goede schwung erin blijft en dat we blijven winnen is het belangrijkste. Nu zondag moeten we het afmaken.”

Op het veld combineerde hij enkele keren vlot met broer Thorgan, die ook in de basis mocht starten. “Het is altijd plezant om samen te spelen, we kennen elkaar door en door. Het is ook een goede speler om mee samen te spelen (knipoogt) maar het zijn allemaal goede spelers.”

Of hij de vermoeidheid niet voelt? “Dat voel je tussendoor, eenmaal op het veld heb ik daar weinig last van.”

Thorgan Hazard: “Met Eden spelen is een geweldige ervaring”

Voor de derde keer stonden Eden en Thorgan Hazard samen aan de aftrap in een interland van de Rode Duivels. “Met Eden samen spelen, is een geweldige ervaring”, glimlachte de jongste van de twee. “Eden is iemand die met een individuele actie het verschil kan maken. Het eerste doelpunt was er de perfecte illustratie van. Een mooie doorsteekbal tot bij Thomas Meunier en zijn prima assist werd door Michy Batshuayi binnen gewerkt. Michy liet zien dat hij makkelijk scoort en we deden als ploeg wat we we moesten doen: op het juiste moment twee keer scoren. Tegen een tegenstander die weinig ruimte gaf en met een stevig blok uitpakte. We begonnen goed aan de wedstrijd, kregen enkele kansen en leden nadien iets te veel balverlies. Na het eerste doelpunt ging het iets makkelijker.”

Thorgan Hazard Foto: Isosport

Zondag wacht de cruciale wedstrijd tegen Zwitserland. “Daar moeten we de klus afmaken. We mogen niet voor één punt gaan. Vier van mijn ploegmaats bij Borussia Mönchengladbach spelen bij Zwitserland.”

Vincent Kompany: “Niet in de val gelopen”

Kompany en Courtois. Foto: Isosport

Vincent Kompany stond aan de aftrap tegen de IJslanders en maakte de wedstrijd net niet vol. In minuut 84 werd hij vervangen door Jason Denayer. De Brusselaar blikte met een goed gevoel terug op de wedstrijd tegen Ijsland. “Ook al was het geen gemakkelijke interland”, gaf de centrale verdediger van Manchester City toe. “We hebben werkelijk alles geprobeerd om IJsland de destabiliseren. Onze tegenstander is, met alle respect, een heel verdedigende ploeg en het was moeilijk om Ijsland te ontwrichten. We waren ook op onze hoede en zijn niet in de val gelopen. Ik vind dat we een goede prestaties hebben neergezet en altijd de controle behielden. Dit was een belangrijke wedstrijd. Zeker omdat we heel wat sterkhouders met veel ervaring misten. De 2-0 op zich was het belangrijkste. Als we met dezelfde score in Zwitserland winnen, zal ik tevreden zijn”, grijnsde de Brusselaar. “Tot nu toe is onze campagne in de Nations League uitstekend verlopen en nu moeten we in Zwitserland de kroon op het werk zetten. We verdienen ook tegen Zwitserland te winnen en zullen er alles aan doen om zondag tegen één sterk verdedigend blok een resultaat neer te zetten.”