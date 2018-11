Cultheld Wayne Rooney krijgt staande ovatie bij zijn 120ste en laatste optreden voor Engeland

Wayne Rooney (33) zal nooit nog spelen voor het nationale elftal van Engeland. De voormalige kapitein van de Three Lions, momenteel aan de slag in de VS, kreeg op Wembley een passend afscheid in de vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Staten. Engeland won (3-0), Rooney mocht na een uur zijn opwachting maken. Het werd een pakkend afscheid.