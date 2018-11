Rode Duivels op zucht van halve finales Nations League: dit zijn de overgebleven scenario’s

Na de 2-0 zege tegen het reeds uitgeschakelde IJsland van donderdagavond in een mistig en kil Koning Boudewijnstadion staan de Rode Duivels op een zucht van de kwalificatie voor de Final Four in de eerste editie van de UEFA Nations League.

SPELERSBEOORDELINGEN. Twee uitblinkers bij Rode Duivels tegen IJsland

Voor de Rode Duivels rest nu enkel nog de verplaatsing naar Zwitserland, over drie dagen in Luzern. De Zwitsers hebben in de stand drie punten minder en zijn dus verplicht te winnen. Hun generale repetitie van woensdag tegen Qatar ging alvast stevig de mist in. Tegen de organisator van het WK 2022 gingen ze in eigen huis met het kleinste verschil onderuit (0-1).

Bij winst is er geen enkel probleem: dan zijn de Rode Duivels riant groepswinnaar.

Maar ook bij een gelijkspel zijn de troepen van Roberto Martinez altijd zeker van de kwalificatie voor de Final Four met daarin de vier groepswinnaars, die volgend jaar in juni gespeeld wordt. Zelfs bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil is in bepaalde scenario’s de kwalificatie nog mogelijk, dankzij de 2-1 thuiszege van vorige maand.

Toch is het opletten geblazen: bij een 1-0 nederlaag is Zwitserland gekwalificeerd, op basis van het doelpunt dat zij in Brussel gescoord hebben. Ook bij 2-1 is de kwalificatie voor de Zwitsers, met hun beter doelsaldo in de groep. Wat meer doelpunten tegen de stugge IJslanders had de Rode Duivels op dat vlak kunnen helpen. Bij nederlagen met één doelpunt verschil met grotere scores (3-2, 4-3) is België dan weer gekwalificeerd op basis van de op verplaatsing gescoorde doelpunten in de onderlinge confrontaties.