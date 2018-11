Belgische oester blijft in koelkast door ruzie tussen WWF en staatssecretaris

Het wereldnatuurfonds WWF wil ­oesters gaan kweken voor onze kust. Staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) wil dat ook, maar kan niet door een klacht van… het WWF. “We staan weer bij af”, zegt De Backer.

Nee, ze groeien nog lang niet massaal voor onze kust, laat staan dat u snel op grote schaal Belgische oesters zal kunnen eten. De plannen om na 150 jaar opnieuw oesters te gaan kweken voor onze kust, zitten vast door een ruzie die zich op zo veel verschillende niveaus vertakt dat er niet snel een oplossing in zicht is.

In Nederland gaat het vlotter. Daar heeft het wereldnatuurfonds WWF al 3D-geprinte riffen aangelegd in de Noordzee, om er platte oesters op te laten groeien. Dat is goed voor de natuur: het trekt andere soorten zoals haaien, kabeljauw en roggen aan, en het beschermt de kust tegen de stijgende zeespiegel. En op heel lange termijn kan je misschien oesters gaan oogsten voor consumptie. “En dat kunnen we in principe in België ook doen”, zegt het WWF.

Maar voorlopig dus niet. “Door een klacht van uitgerekend het WWF”, zegt staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD). “We hadden een gelijkaardig plan. We hadden Europa om financiering gevraagd. Maar alles is terug naar af gegaan door die klacht van het WWF en andere milieuorganisaties. Bijzonder raar dus dat ze nu afkomen met een project dat ze zelf geboycot hebben.”

Uitzondering voor Denen

Hoe zit dat in elkaar? “Het gaat om het feit of je vissers toelaat in het gebied waar die oesters groeien”, zegt Sarah Vanden Eede van het WWF. “Als zo’n schip daar de bodem komt omwoelen, zijn al je oesterplannen om zeep.”

En ons land kan niet garanderen dat er geen vissers komen, zegt Vanden Eede. “In ons gedeelte van de Noordzee varen vissers uit heel Europa: Belgen, Nederlanders, Fransen, Engelsen, Denen. Als je hen uit sommige stukken wil weren om oesters te laten groeien, moet je daarover onderhandelen.” En de Denen zagen dat blijkbaar niet zitten: zij kregen een uitzondering. “Dat kan niet”, zegt Vanden Eede. “Dan hol je je principes helemaal uit: elk land kan dan uitzonderingen eisen.”

Europa gaf het WWF gelijk en de procedure werd stopgezet. Het wordt nu iets voor de volgende regering om over te beslissen.

“In de nieuwe windmolenparken zal het waarschijnlijk wel kunnen”, zegt De Backer. “Maar ook dáár moet je kunnen garanderen dat er geen vissersschepen komen”, zegt Vanden Eede. “Voor Belgische vissers is het Vlaams minister van Visserij Joke Schauvliege (CD&V) die akkoord moet gaan, voor al de rest is dat Europa. België, Vlaanderen en Europa moeten dus allemaal hun zeg doen over ons kleine stukje Noordzee. Vandaar dat ik het de eerste jaren niet snel opgelost zie geraken.” En de Belgische oester dus weer in de koelkast verdwijnt.