Het vat is af: cafés kiezen steeds vaker voor biertank

Wie al eens graag op café “ik geef een vat” brult, denkt voortaan beter twee keer na. Brouwerijen zetten namelijk in op heuse biertanks tot 1.000 liter die in cafés de klassieke vaten van 50 liter moeten vervangen. “We ­leveren het bier net zoals mazout: met een tankwagen”, klinkt het bij Brouwerij Haacht. Gedaan dus met vaten sleuren. Maar nog belangrijker: “de kans op een kater is kleiner”, zegt nachtclubbaas Tom Diels.