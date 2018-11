Onbesproken makelaars voelen zich onterecht veroordeeld door Anderlecht: “Dan moet je fans ook vragen om geen tickets meer te kopen”

Wij kregen de brief in handen die Anderlecht stuurde naar de makelaars van hun spelers. Daarin vraagt RSCA begrip voor het blokkeren van hun betalingen nu er een fraudeonderzoek aan de gang is in ons voetbal. Verschillende makelaars interpreteren het echter als broodroof en vinden dat paars-wit elke zaakwaarnemer nu als corrupt beschouwt. “Er is nog altijd het vermoeden van onschuld”, zegt makelaar en advocaat Stijn Francis.

Verschillende binnen- en buitenlandse makelaars kregen de brief van Anderlecht toegestuurd. Hij is opgesteld in het Engels, zodat iedereen de boodschap begrijpt. Paars-wit geeft aan dat er door het Propere Handen-onderzoek onzekerheid is of sommige betalingsmodaliteiten aan makelaars wel legaal zijn. De club wil het onderzoek afwachten en zelf haar financiële transacties met zaakwaarnemers nog eens onder de loep nemen alvorens nog geld op hun rekeningen te storten.

Tegen Van Holsbeeck?

Concreet: betalingen aan spelersmakelaars die in verdenking zijn gesteld – zoals Mogi Bayat en Dejan Veljkovic – worden sowieso bevroren. De anderen kunnen pas op hun geld rekenen als blijkt dat alles loepzuiver is. Met andere woorden: er wordt uitgezocht of alle contracten – zeker deze die zijn opgesteld door ex-manager Herman Van Holsbeeck – rechtmatig zijn.

Makelaar en advocaat Stijn Francis wilde graag reageren. Hij is een van de weinigen die geen brief ontving, hoewel hij wel enkele RSCA-spelers vertegenwoordigt. “Als Anderlecht betalingen stopzet omdat er aan bepaalde constructies wordt getwijfeld, dan heb ik daar begrip voor. Maar als ze consequent betalingen zouden blokkeren voor alle makelaars omdat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar enkele makelaars, dan lijkt dat niet correct. Elke zaakwaarnemer heeft kosten: scouting, bureau huren, reiskosten, internet… Wat als sommigen dat niet meer kunnen betalen omdat hun betalingen on hold worden gezet en ze dan een vlekkeloze reputatie blijken te hebben? Dan is die propere makelaar het slachtoffer.”

Grote makelaars zoals Didier Frenay of Christophe Henrotay – met veel voetballers in hun portefeuille – kunnen wel tegen zo’n (tijdelijke) bevriezing van hun geld, maar het zijn vooral de kleintjes – die maar één of twee spelers vertegenwoordigen – die hiervan afzien. Francis vindt het een stap te ver. “Dan zou je de fans ook moeten aanraden om niet langer tickets te kopen tot het hele onderzoek rond matchfixing is afgelopen.”

De supporters zelf reageren verdeeld op de actie van Marc Coucke. Sommigen oordelen dat dit de enige manier is om de excessen in de makelaarswereld een halt toe te roepen. Anderen vinden dat Coucke zo bijna toegeeft dat er geen geld meer is. Er zijn alleszins makelaars die hun geld niet kregen hoewel de betalingstermijn al is verstreken.

Dat kan simpel opgelost worden door niet de clubs maar de spelers de makelaarscommissies te laten betalen. De makelaars werken ten slotte voor hen en daar wil Coucke naartoe. Een andere optie is de commissies na een transfer of een nieuw contract integraal te betalen in plaats van in schijven. Sommige makelaars geven zelfs korting als het bedrag van de commissie in één keer wordt gestort.