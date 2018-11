Veel Brugse fans kochten ticket voor Dortmund-vakken

Dortmund verwacht op woensdag 28 november een massale toevloed van Club Brugge-fans.

Het bezoekende vak biedt plaats aan 3.500 fans en is helemaal uitverkocht. Gezien de kans op Europese kwalificatie en de nabijheid van Dortmund kopen Brugse supporters daarom massaal tickets voor de thuisvakken.

Precieze cijfers ontbreken, maar volgens schattingen zou het om een paar duizend gaan. Het lijkt er dus op dat minstens 5.000 Brugse fans over twee weken een feestje kunnen bouwen in de stad in het Ruhrgebied.