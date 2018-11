“Noord-Korea test nieuw hoogtechnologisch wapen”

Het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un heeft volgens staatsmedia de test van een nieuw ontwikkeld hoogtechnologisch wapen bijgewoond. Kim bezocht daarvoor een testlocatie aan een nationaal defensie-instituut, bericht het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap donderdag, op basis van de Noord-Koreaanse staatsmedia.

Details over het wapen zijn niet bekendgemaakt. Wel zou de test succesvol geweest zijn.

“Het zeer moderne wapen, dat onder de leiding van het dynamische bestuur van onze partij ontwikkeld wordt, beschermt ons territorium volledig en verbetert de strijdvaardigheid van ons volksleger aanzienlijk”, klinkt het volgens Yonhap.

De president van de VS, Donald Trump, sprak onlangs geregeld over grote vooruitgang in de onderhandelingen met Noord-Korea. In juni had hij in Singapore een historische top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim zei daar bereid te zijn tot nucleaire ontwapening. Concrete beloftes over hoe en wanneer hij de nucleaire wapens zou afbouwen, bleven sindsdien evenwel uit. Ook is nog onduidelijk welke tegenprestatie hij van de VS verwacht.

De komende maanden zou er een tweede ontmoeting komen tussen Trump en Kim.