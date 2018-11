Amerikaanse Senaat stemt tegen opschorting van wapenleveringen aan Bahrein

Senator Rand Paul nam het initiatief voor de motie met als doel te tonen dat de VS de oorlog in Jemen niet tolereren. Foto: AFP

De Amerikaanse Senatoren hebben donderdag een resolutie verworpen om wapenleveringen ter waarde van 300 miljoen dollar te blokkeren aan Bahrein, dat verwikkeld is in de oorlog in Jemen. De Amerikaanse verkozenen motiveerden hun beslissing door te wijzen op het strategische en militaire belang van het kleine koninkrijk, een bondgenoot van de Verenigde Staten.

De libertaire senator Rand Paul, die zware kritiek heeft op de oorlog in Jemen, was de initiatiefnemer van de resolutie. Ze werd verworpen met 77 stemmen tegen 21. Bahrein is lid van de militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië in Jemen.

“Ik zeg simpelweg dat we een wapenverkoop moeten blokkeren om te signaleren dat we de oorlog in Jemen niet tolereren. We gaan geen wapens meer verkopen aan landen die strijden in die oorlog in Jemen. Ze moet stoppen”, zei hij in de Senaat. Later betreurde hij dat de resolutie verworpen werd.