Audi knalt op BMW in dichte mist: één dode

Tielt / Meulebeke - In de nacht van donderdag op vrijdag gebeurde omstreeks half één een dodelijk ongeval in de Tieltstraat in Meulebeke, de verbindingsweg tussen Tielt en Meulebeke.

Een 53-jarige man uit Harelbeke kwam uit de Vijfstraat, een zijstraat van de Tieltstraat. Hij botste daarbij met zijn Audi op een BMW die vanuit de richting Meulebeke naar Tielt reed. Wellicht zag een van beide chauffeurs niet veel door de mist.

De klap was enorm, verschillende brokstukken lagen na het ongeval verspreid in het rond. Terwijl de BMW nog een verkeersbord ramde en uiteindelijk tot stilstand kwam naast de weg, vlak voor een horecazaak, belandde de Audi zwaar beschadigd in het midden van de Tieltstraat.

De chauffeur, een man van 53 uit Harelbeke, werd bij het ongeval uit zijn wagen geslingerd. Hij overleed ter plaatse. De hulpdiensten snelden nog toe, maar alle hulp kwam te laat. De bestuurder van de BMW werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was een deel van de belangrijke verbindingsweg enkele uren afgesloten voor het verkeer. Een deskundige kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.

Foto: bfr

Foto: bfr