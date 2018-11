84-jarige Japanner bezat 70 jaar lang ‘verloren’ originele Disneyfilm zonder het te weten

Oswald the Lucky Rabbit

Een Japanse animehistoricus van 84 kocht in zijn tienertijd een tekenfilm voor 500 yen (omgerekend 3,04 euro vandaag). Wat hij toen niet wist was dat het een van zeven verloren Disneyfilms was, met als hoofdpersonage de voorganger van Mickey Mouse.

De tekenfilm duurt twee minuten en heeft Oswald het Gelukskonijn (Oswald the Lucky Rabbit) als hoofdpersonage. Yasuhi Watanabe kocht de film zeventig jaar geleden voor een habbekrats in een speelgoedwinkel toen hij een tiener was.

Pas vorig jaar besefte Watanabe wat hij in zijn bezit had toen hij een boek las over de zeven verloren films van Oswald het Gelukskonijn. ‘Aangezien ik al jaren een grote Disneyfan ben, ben ik blij om een rol te hebben gespeeld (nvdr: in deze ontdekking)’, zei Watanabe aan de Japanse krant Asahi.

In 2014 werd een andere tekenfilm over Oswald teruggevonden in Noorwegen. De kortfilm heette ‘Empty Socks’

In 1927 maakten Walt Disney en zijn team zesentwintig tekenfilms over Oswald, waarvan er zeven uiteindelijk kwijt raakten. Disney verloor de rechten van de bijzonder populaire Oswald in 1928 aan een ander productiehuis. Na het verlies van Oswald maakte Disney een nieuw personage die nog populairder zou worden: Mickey Mouse.

In 2006, bijna 80 jaar later, kocht Disney de rechten van Oswald terug.