Ook Europa fluit NMBS terug: fiets moet altijd meekunnen op de trein

Treinreizigers moeten in de Europese Unie op elk moment de fiets kunnen meenemen. Dat eist het Europees Parlement. Een streep door de rekening van de NMBS.

De NMBS kreeg een maand geleden bakken kritiek: ze wilde tijdens de spitsuren gewone fietsen verbannen op treinen. Die nemen plaats af van reizigers en het gesleep leidt soms tot onveilige toestanden, argumenteerde ze. Maar minister van Mobiliteit François Bellot (MR) floot de spoorwegmaatschappij een dag ­later terug. Dat neemt niet weg dat de NMBS mogelijk met nieuwe voorstellen zal komen om de fiets op sommige drukke lijnen tijdens de spits wél te bannen.

Het Europees Parlement grijpt een herziening van de rechten van treinpassagiers nu aan om te eisen dat reizigers het recht krijgen om hun fiets mee te nemen op de trein, onafhankelijk van het tijdstip. ‘De Europese maatschappijen moeten plaats vrijmaken om per trein minstens acht fietsen te stallen, ook op hogesnelheidstreinen’, zegt Europarlementslid Bart Staes (Groen). ‘Dit is erg belangrijk om mensen te motiveren voor het openbaar vervoer te kiezen’, voegt zijn N-VA-collega Mark Demesmaeker eraan toe.

Hogere compensatie bij vertragingen

Ook moeten er hogere compensaties komen bij vertragingen of het schrappen van treinen. Voor vertragingen van meer dan een uur zal de treinmaatschappij de helft in plaats van een kwart van de ticketprijs moeten terugbetalen. Vanaf anderhalf uur vertraging wordt dit opgetrokken tot 75 procent, vanaf twee uur tot het volledige bedrag.

De NMBS betaalt tickets nu al integraal terug vanaf vertragingen van een uur. Maar de rechten zullen ook gelden als een reiziger een lange reis maakt over verschillende trajecten en via meer dan één Europese spoorwegmaatschappij. ‘Dit zal een achterpoortje sluiten dat maatschappijen al te vaak gebruikten’, zegt Monique Goyens van de Europese Consumenten­organisatie.

Een tweede positieve ontwikkeling is volgens haar dat ‘uitzonderlijke omstandigheden’ niet langer als excuus zullen gelden om te ontsnappen aan de betaling van de compensaties. Uit een recent rapport van de Europese Rekenkamer blijkt dat de maatschappijen zich daar in zes op de tien betwiste gevallen onterecht op beroepen.

Lobbywerk

Bart Staes stelt dat bedrijven als Deutsche Bahn via lobbywerk geprobeerd hebben dit onderdeel te ondergraven door de invoering van het concept ‘overmacht’. ‘Maar het is vandaag te makkelijk voor spoorwegmaatschappijen om vermeende overmacht in te roepen en dat concept is erg breed voor interpretatie’, zegt hij. ‘Zo zouden vertragingen in geval van extreme weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat er niet moet worden terugbetaald. Een meerderheid heeft dit concept geschrapt.’

Helga Stevens (N-VA) noemt het positief dat mensen met een beperking in grote stations automatisch aanspraak maken op assistentie, zonder extra kosten en zonder verwittiging vooraf.

De onderhandelingen met de lidstaten moeten nu beginnen. Maar de overweldigende meerderheid bij de stemming in het Parlement (533 stemmen voor, 37 tegen) maakt dat de lidstaten het niet makkelijk zullen krijgen om de voorstellen bij te sturen. ‘We staan in een sterke positie’, aldus Staes.