Luipaard doodt vierjarig meisje in Nepal

Een luipaard heeft een vierjarig meisje gedood dat buiten aan het spelen was voor haar huis in een dorp in het centrum van Nepal. Dat heeft de lokale politie vrijdag gemeld.

Het meisje was alleen thuis donderdagavond, toen het dier haar aanviel in het dorp Bhanu. Na de aanval werd het meisje naar een 30 kilometer verderop gelegen ziekenhuis, in Damauli, gevoerd voor verzorging. De dokters daar stelden haar overlijden vast. Het meisje komt uit een gezin van boeren, die aan een gemeenschapsbos wonen.

De afgelopen maanden is het aantal conflicten tussen wilde dieren en mensen in Nepal toegenomen. Er bestaat ongerustheid over de veiligheid van mensen die nabij bossen en nationale parken wonen.