Dit denken ze in het buitenland van België-IJsland: Batshuayi en Mourinho gaan met de aandacht lopen

De Rode Duivels hebben donderdagavond IJsland geklopt met 2-0. Dat ging echter niet zonder de nodige moeite, zagen ze ook in de buitenlandse pers. Doelpuntenmaker Michy Batshuayi en verrassende aanwezige José Mourinho gaan met de aandacht lopen.

In IJsland geven ze ruiterlijk toe dat ze overklast zijn door een betere tegenstander. Het Belgische team was veel beter in de eerste helft en kwam vooral dreigen over de rechterflank”, schrijft de IJslandse krant Morgunblaðið. “Thomas Meunier pakte uit met enkele gevaarlijke voorzetten, maar IJsland stond goed te verdedigen. Ondanks het feit dat het merendeel van het spel zich op de IJslandse helft afspeelde, werd doelman Hannes Thor Halldórsson amper op de proef gesteld. IJsland kwam echter amper aan het andere doel.”

“Hetzelfde spelbeeld na rust: Dries Mertens trapte eerst nog een vrije trap op de paal, maar twee minuten later was het toch raak. Eden Hazard opende prachtig voor Thomas Meunier, die de bal breedlegde voor Michy Batshuayi, die op zijn beurt makkelijk afwerkte. Kort daarna was er de beste kans voor IJsland: Albert Gudmundsson kwam alleen voor doel na goed samenspel met Arnór Ingva Traustason, maar Thibaut Courtois verdedigde het Belgische doel goed. Opnieuw Batshuayi scoorde na 81 minuten het tweede Belgische doelpunt. Thorgan Hazard gaf de bal voor doel en vond daar Hans Vanaken. Hannes (Thor Halldórsson, nvdr) redde, maar liet de bal pal voor de voeten van de spits vallen.”

Eenzelfde analyse maken hun collega’s van dagblad Fréttablaðið. Echt flitsend vonden die de Belgen wel niet. “Het team dat brons haalde op het laatste WK liet zich niet van zijn allerbeste kant zien, maar deed wel genoeg om IJsland te kloppen”, klinkt het. “Met de bal was het veel minder voor IJsland, maar de organisatie stond goed en er werd wel scherp verdedigd. In de eerste helft kreeg België via Batshuayi maar één kans. Na de rust klaarden de Rode Duivels via Batshuayi de klus, waardoor IJsland nu zes opeenvolgende verliesmatchen telt. Het kon geen enkele van zijn laatste twaalf matchen winnen.”

Dat vinden ze ook in Nederland. “De zege kwam er met de nodige moeite”, klinkt het in het AD.

Getekend, Batshuayi

In de belangrijkste Europese sport- en dagbladen is het uiteraard Michy Batshuayi die met de aandacht gaat lopen voor zijn twee doelpunten. The Daily Mail heeft het over de huurling van Chelsea, L’Equipe over de oud-speler van Marseille. “Getekend, Batshuayi”, is de kop van de Franse sportkrant. “Bats the way to do it”, is de woordspeling van hun Engelse collega’s.

La Gazzetta dello Sport titelt dat “Batshuayi België lanceerde”. “Het team van Martinez drong quasi de hele eerste helft aan, zonder de bijna 70% balbezit te kunnen omzetten in doelpunten. Mertens en Hazard verkwanselden de kansen om de match open te breken voor de rust. In de tweede helft kwamen naast kansen ook doelpunten: Batshuayi scoorde na 65 minuten na een geweldige assist van Meunier. In minuut 81 maakte de spits van Valencia er nog 2-0 van. De Rode Duivels staan nu eerste in hun groep met negen punten, drie meer dan Zwitserland. Zondag spelen de twee een rechtstreeks duel om de groepszege.

Was Mourinho in Brussel voor Alderweireld?

Maar naast blikopener Batshuayi staat ook José Mourinho in de spotlights. The Special One was een verrassende aanwezige bij België-IJsland in het Koning Boudewijnstadion. Des te meer daar Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, de twee Belgische spelers van Manchester United, niet in actie kwamen. Het Engelse dagblad The Daily Mail brak zich het hoofd over de aanwezigheid van Mourinho in Brussel en vermoedt dat de Portugees spelers kwam scouten voor een mogelijke transfer in januari. Hoofdverdachte nummer één: Toby Alderweireld, die afgelopen zomer al in verband gebracht werd met een overgang naar Man U.

Door de zege tegen IJsland staan de Rode Duivels nu op kop van hun groep met negen punten uit drie wedstrijden. Als België zondagavond niet verliest op het veld van Zwitserland, staat het in de halve finales van de Nations League.

