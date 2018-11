Noord-Korea wijst Amerikaan uit die land illegaal was binnengekomen

Noord-Korea heeft een Amerikaanse burger uitgewezen die het land vorige maand illegaal was binnengegaan. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatsnieuwsagentschap KCNA.

De man, geïdentificeerd als Lawrence Bruce Byron, werd vastgehouden sinds hij op 16 oktober vanuit China naar Noord-Korea was gegaan, meldt het agentschap nog. “Tijdens zijn verhoor, heeft hij verklaard dat hij illegaal het land is binnengegaan op bevel van de Amerikaanse CIA”, aldus KCNA. “De bevoegde autoriteiten hebben beslist hem het land uit te zetten.”

Volgens de Zuid-Koreaanse media is een man met dezelfde naam opgepakt in Zuid-Korea, toen hij de Koreaanse grens in november 2017 probeerde over te steken. Byron, een vijftiger uit Louisiana, werd vervolgens uitgewezen naar de Verenigde Staten. Hij had aan de autoriteiten in Seoel uitgelegd dat hij gesprekken tussen de VS en Noord-Korea wou mogelijk maken.