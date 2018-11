De tolk die Brexit perfect samenvat: “Ik weet volledig wat ze beschrijft! Het zit allemaal in de ogen!”

Een doventolk die een over de Brexit pratende politicus op televisie vertaalde, is viraal gegaan in Groot-Brittannië. Volgens honderden Twitteraars vatten haar gezichtsuitdrukkingen de Brexit “perfect samen”.

De tolk steelt volgens haar fans de show tijdens de uitzending van BBC World News. “Haar gebaren vatten de verbazingwekkende onzin van de situatie perfect samen. #BrexitChaos”, aldus de actrice die de video op Twitter plaatste. De beelden werden intussen al bijna 2,5 miljoen keer bekeken.

The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN — Ell Potter (@Pottell) 15 november 2018

“Ik begrijp geen gebarentaal, maar ik weet perfect wat ze beschrijft! Het zit allemaal in de ogen!”, schrijft een fan. Volgens iemand anders is het “de beste fysieke interpretatie van Brexit”, of ook wel “Zij moet vanaf nu alle politiek interpreteren.”