“Juventus heeft 26 namen op lijst met transferdoelwitten staan” en er staat er zelfs eentje op van Club Brugge

In eigen land gaat Juventus alweer aan kop en ook in de Champions League leidt de Oude Dame zijn groep, ondanks een pijnlijke thuisnederlaag tegen Manchester United. Toch gonst het, zoals altijd, van de transfergeruchten rond de club uit Turijn. En deze keer wordt er zelfs een speler van Club Brugge genoemd.

Juventus sloeg vorige zomer natuurlijk zijn slag door Cristiano Ronaldo in huis te halen. De Portugees zit intussen aan negen doelpunten en zes assists in twaalf wedstrijden. Paulo Dybala bleef, net als Miralem Pjanic, ondanks interesse van onder andere Man United, Barcelona en Real Madrid.

Het team van de Oude Dame staat dus als een huis maar de club kijkt altijd vooruit. Volgens Tuttosport hebben sportief directeur Fabio Paratici en zijn rechterhand Pavel Nedved zelfs een lijst met 26 transferdoelwitten opgesteld. Daarbij één speler van Club Brugge. Nee, niet Hans Vanaken of Wesley Moraes maar wel Matej Mitrovic.

Foto: Photo News

De 25-jarige Kroaat werd afgelopen zomer definitief overgekocht van Besiktas maar is niet bepaald een vaste waarde in Brugge. Hij pendelt tussen bank en basis, vaak afhankelijk van de fitheid van Benoît Poulain. Bij Juve gaat Andrea Barzagli na dit seizoen op pensioen, Mehdi Benatia is de bank beu, Daniele Rugani wordt geëvalueerd en Giorgio Chiellini is ook alweer 34 jaar.

Vandaar de jacht dus op centrale verdedigers, al zal Mitrovic vooral een worst case scenario zijn. Van Juventus is geweten dat ze vooral bijzonder verlekkerd zijn op Ajax-toptalent Matthijs de Ligt, die vorig jaar de faciliteiten van de Oude Dame al eens bezocht.

De lijst:

DOELMANNEN

David De Gea - Manchester United

Emil Audero - Sampdoria (gehuurd van Juventus)

LINKSBACKS

Marcelo - Real Madrid

Jordi Alba - Barcelona

Alejandro Grimaldo - Benfica

Rogerio - Sassuolo (gehuurd van Juventus)

CENTRALE VERDEDIGERS

Nikola Milenkovic - Fiorentina

Jean-Clair Todibo - Toulouse

Matthijs de Ligt - Ajax

Leonardo Balerdi - Boca Juniors

Matej Mitrovic - Brugge

Giangiacomo Magnani - Sassuolo

Gianluca Mancini - Atalanta

Joachim Andersen - Sampdoria

MIDDENVELDERS

Paul Pogba - Manchester United

Adrien Rabiot - PSG

Aaron Ramsey - Arsenal

Nicolo Barella - Cagliari

James Rodriguez - Real Madrid/Bayern

Sandro Tonali - Brescia

Tanguy Ndombélé - Lyn

Frenkie de Jong - Ajax

AANVALLERS

Federico Chiesa - Fiorentina

Anthony Martial - Manchester United

Christian Pulisic - Borussia Dortmund

Jadon Sancho - Borussia Dortmund