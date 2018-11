Trouwfeest op komst voor Cristiano Ronaldo en zijn Georgina? Peperdure ring verraadt alvast veel

Een sprookjescarrière heeft hij al, een sprookjeshuwelijk lijkt op komst. Volgens de Portugese krant Correio da Manha heeft Cristiano Ronaldo (33) zijn tien jaar jongere vriendin Georgina Rodriguez immers ten huwelijk gevraagd. Zij antwoordde naar verluidt met een volmondige ja.

Georgina zou al een paar bruidsjurken gaan passen zijn en loopt tegenwoordig ook rond met een diamanten ring ter waarde van zo’n 700.000 euro, de verlovingsring bij uitstek.

Waar of wanneer het huwelijk plaatsvindt, is nog niet geweten. Het koppel is al samen sinds juni 2016 en heeft samen een dochtertje: Alana Martina. Cristiano Ronaldo zelf heeft verder nog drie kinderen via een surrogaatmoeder.