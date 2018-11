Zes weken out, maar Manchester City-speler Benjamin Mendy verliest er zijn lach niet door

De wereld van de sociale media kleurt toch altijd wat zonniger telkens Benjamin Mendy een postje heeft geplaatst. Zelfs als de Fransman net van de operatietafel komt. Mendy moest geopereerd worden aan de knie – Manchester City is hem anderhalve maand kwijt – maar verloor er zijn lach niet door, zo blijkt uit een foto die hij deelde op Instagram. In beeld is een nog in een ziekenhuis liggende Mendy, die zijn smartphone erbij neemt en lacht. Het bijschrift: Wanneer je naaktfoto’s ontvangt vlak nadat je wakker wordt na een operatie. Gelukkig nemen sommigen zich niet al te serieus.