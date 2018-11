Stevige start voor Jobbeurs Vlaams-Brabant

Aan de Diestsepoort in Leuven blazen op woensdag 21 november 2018 tientallen rekruteerders en honderden werkzoekenden verzamelen voor de Jobbeurs Vlaams-Brabant. Voor haar eerste editie is de jobbeurs alvast volledig volgeboekt.

De Jobbeurs Vlaams-Brabant, een initiatief van Jobat.be met de medewerking van VDAB, weet voor de eerste editie alvast flink wat bedrijven en organisaties te overtuigen om via deze weg op zoek te gaan naar nieuwe collega’s. “Ook aan de kant van de werkzoekenden is er behoorlijk wat belangstelling. Met momenteel meer dan 1.000 voorinschrijvingen ligt het aantal al behoorlijk hoog”, aldus Maikel Van Geert, product marketeer van Jobat.be.

De beurs vindt plaats in Leuven zelf. “We zijn ervoor in het Dirk Boutsgebouw te gast. Een centrale locatie vlak naast het centraal station van Leuven, dus erg goed bereikbaar”, stelt Maikel Van Geert van Jobat.be.

3.500 jobs

Voor de eerste editie staat de voorziene beursvloer al helemaal vol. Een kleine rekensom leert dat er op de beurs zo'n 3.500 jobs te rapen vallen en dat in uiteenlopende sectoren. Naast klassiekers als technische profielen, ingenieurs en jobs in de zorg, zitten er ook vacatures in de financiële sector en logistieke sector tussen. Ook de retail is flink vertegenwoordigd.

Welke namen van werkgevers nemen zoal deel? Onder de 35 aanwezige bedrijven die ingeschreven zijn, en waar u dus kan gaan solliciteren, vinden we onder meer AB InBev, De Lijn, FOD Financiën, HR Rail, KBC, KUL, Lidl, MIVB, UZ Leuven, Het Poetsbureau, Stanley Black&Decker en Zorg Leuven.

Wil u tijdens de Jobbeurs makkelijk uw cv kunnen voorleggen aan de deelnemende bedrijven? Dat kan door uw cv op voorhand toe te voegen in Mijn Jobat. Op die manier kunnen de aanwezige recruiters het cv snel opvragen aan de hand van de persoonlijke code op het toegangsbewijs. U kan uw cv toevoegen via .

Wat? Wanneer? Waar?

Jobbeurs Vlaams-Brabant

Datum: Woensdag 21 november van 14 tot 19u

Locatie : VAC Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Gratis voorinschrijven via .