Virgil van Dijk toont zijn fenomenale sprongkracht, maar iedereen kijkt naar een andere Oranje-speler

Het Nederlandse voetbalelftal staat vrijdag voor een cruciale wedstrijd in de Nations League. Oranje krijgt Frankrijk over de vloer en moet winnen om nog kans te maken op groepswinst. Bij een gelijkspel zijn Les Bleus zeker van de eerste plaats maar is Nederland wel quasi zeker van het behoud in Divisie A, tenzij het op de laatste speeldag een pandoering krijgt van Duitsland. Om de benen al eens te testen, toonde Liverpool-verdediger Virgil van Dijk zijn enorme sprong kracht. Hij kopte tegen een bal die tegen het plafond hing. Tot jolijt van Memphis Depay en cameraman Ryan Babel. Maar wie goed oplette, merkte de echte ster van de video op: Georginio Wijnaldum. Die wipte ook even in de lucht, maar raakte de bal amper aan...

Virgil van Dijk laat even zien dat het met zijn sprongkracht wel goed zit. pic.twitter.com/V7TtuTY8De — Arjan van den IJssel (@fcarie) 15 november 2018