John Kerry: “Als Europa klimaatcrisis niet aanpakt, wordt het platgelopen door Afrikaanse migranten”

Het is hoog tijd dat Europa de klimaatcrisis aanpakt. Dat heeft John Kerry, gewezen Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, gezegd. Hij waarschuwt voor een massale migratie vanuit Afrika. “We stevenen af op een catastrofe”, aldus Kerry.

John Kerry was donderdag te gast op een evenement van de Britse krant The Guardian toen de thema’s klimaatverandering en migratie aangesneden werden. De gewezen minister van Buitenlandse Zaken in de VS ziet een duidelijk verband tussen die twee, en mogelijk zelfs één met erg kwalijke gevolgen.

“Het stoort me enorm dat onderwerpen als klimaatverandering, cyberoorlogen en de toekomst van de oceanen niet bovenaan de lijst van politici staan”, zei Kerry. “We stevenen af op een catastrofe als we niet snel reageren op levensbedreigende uitdagingen. We zitten met een president die het klimaat negeert en die ons uit het klimaatakkoord van Parijs gehaald heeft. En dat op een moment waarop élke dag ertoe doet.”

Vijf voor twaalf

Vooral in Europa is het vijf voor twaalf, aldus Kerry, die diende in de regeringen van Barack Obama. “Het gaat al gebukt onder de transformatie die het gevolg is van migratie. Angela Merkel is verzwakt in Duitsland, de Italiaanse politieke situatie is significant beïnvloed (een populistische rechtse regering heeft er de macht gegrepen, nvdr). Stel je dan eens voor wat er zal gebeuren als het water opdroogt en in Noord-Afrika geen voedsel meer geproduceerd kan worden. Stel je eens voor wat er zal gebeuren als Nigeria zoals voorspeld tegen het midden van de eeuw aan 500 miljoen inwoners komt. Dan zullen er horden van mensen op de deur komen kloppen, ik zeg het je. Als je me niet gelooft, lees de beschikbare literatuur dan gewoon.”

Stormen en bosbranden

Wetenschappers hebben eerder al gewaarschuwd dat historisch ongeëvenaarde maatregelen nodig zullen zijn om te vermijden dat de gemiddelde temperatuur nog met 0,5 graden stijgt. Dat zou dramatisch zijn, zo klinkt het, en Kerry benadrukte dat nog eens door te wijzen naar de bosbranden in Californië en de zware stormen Harvey, Irma en Maria die de VS vorig jaar over zich heen heeft gekregen.

Door Harvey viel evenveel water op vijf dagen in Houston, Texas, als er in de Niagara-watervallen in een heel jaar valt. Irma liet dan weer voor het eerst windstoten van 297 kilometer per uur noteren, en dat 24 uur aan een stuk.

Geld nodig

In Parijs werd het Groene Klimaatfonds opgericht, maar dat heeft nog maar 6 miljard dollar aan middelen, terwijl het volgens Kerry al aan 100 miljard had moeten zitten. “En zeker voor arme landen is dit een groot probleem om dan de juiste beslissingen te nemen op het vlak van energie. Nog typerend: China en India bouwen een heleboel door steenkool gedreven fabrieken, maar die zouden we niet meer moeten bouwen. Nergens.”

Kerry roept er dan ook voor op om het fonds eerst te vullen en dan pas de G20-top in Argentinië te laten plaatsvinden. “De privé-sector moet mee druk zetten om de transformaties doorgedrukt te krijgen, maar ook de burgers hebben een rol te spelen. Zij moeten door hun stem uit te brengen duidelijk maken dat ze het probleem serieus nemen.”

Brexit

Ook over de Brexit heeft Kerry een mening. Hij hield een betoog voor het behoud van de Europese Unie - waar helaas oude demonen als antisemitisme en racisme weer opduiken - en maakte duidelijk dat hij het in 2016 geen goed idee vond van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te stappen en hij dat nu nog altijd niet vindt.

De nucleaire deal met Iran, verscheurd door Trump, wordt nog steeds verdedigd door Kerry. “Dat akkoord is de strakste, meest transparante en bindende overeenkomst over nucleaire wapens op de planeet.”

Het resultaat van de Midterms - de tussentijdse verkiezingen in de VS - juicht hij toe. “De Democraten moeten zich nu goed voorbereiden op de presidentsverkiezingen in 2020.” Wie hij dan zal steunen, zegt hij nog niet te weten. “Maar één ding is zeker: het essentiële element bij de ideale kandidaat is authenticiteit.”