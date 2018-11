Zware brand boven café, buurman weet koppel en drie kinderen op tijd te wekken: “Op dat moment komt je oerinstinct boven”

Brugge - Een zware brand richtte donderdagnacht heel wat schade aan boven café Assebroek in de Astridlaan in Assebroek (Brugge). Een droogkast vatte er vuur in de badkamer. De bewoners - een koppel en drie kinderen - werden op tijd gewekt door een buurman die het vuur opmerkte.

De brand ontstond wellicht rond 23 uur donderdagavond. Het was de buurman van het café die dat als eerste opmerkte. “Ik slaap met oordopjes, maar werd plots wakker door gebonk”, zegt bewoner Jimmy Verrecas (40). “Ik rook onmiddellijk een brandgeur. Op dat moment komt je oerinstinct boven. Ik dacht meteen aan de kinderen die nog een verdieping hoger sliepen. Om ze uit bed te krijgen om naar school te gaan moet ik soms tien keer roepen. Maar nu was één keer genoeg.”

Jimmy ging kijken naar de badkamer - waar de brandende droogkast stond. Toen hij de deur opende, sloeg de vlam zijn richting uit. “Ik probeerde nog met een brandblusapparaat. Maar al snel bleek dat dat niet zou lukken. Bovendien ontplofte er het een en ander, dus ik heb de deur toegetrokken en ben ook naar beneden gegaan.”

In slaapkledij op straat

Het gezin kwam in hun slaapkledij op straat te staan. Jimmy kreeg een broek van de buurman en een andere buur ving de kinderen op. Ondertussen ging de brandweer de vlammen te lijf. De spuitgasten konden verhinderen dat het vuur verder uitbreidde. De badkamer brandde wel helemaal uit. “Op de eerste en tweede verdieping is er roetschade”, zegt Mieke Vandamme, die het café uitbaat. “Beneden is het vooral waterschade. Het zal nu zaak zijn om zo snel mogelijk alles met de verzekering te regelen. Het café blijft nu noodgedwongen even toe. Maar van zodra er weer elektriciteit is wil ik opnieuw open doen.”

Foto: tlg