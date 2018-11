Webshop met aanbod van werkzoekenden

Niet de vacatures en de bedrijven staan in de kijker, maar wel de werkzoekenden zelf. Dat is het concept van De Talentenshop, een database met gescreende uitzendkrachten die klaar staan voor een boeiende uitdaging. Het is uitzendkantoor Staffing uit Beringen dat met deze menselijke webshop is gestart.

“Als je weet dat er per openstaande functie amper vier werkzoekenden zijn, is het voor bedrijven en hr-diensten een droom om in een webshop te kunnen zoeken naar valabele kandidaten”, zegt Wim Van Cauter, gedelegeerd bestuurder van Staffing (Trixxo-groep).

“We draaien het reguliere principe van de arbeidsmarkt om. In plaats van de werkzoekende die in de vacatures gaat grasduinen naar iets dat bij hem past, laten we met De Talentenshop de werkgevers zoeken in het aanbod van kandidaten. Via de webshop kan een bedrijf bijvoorbeeld speuren naar productiemedewerkers in de regio Genk.”

Objectief

Is dat niet vergelijkbaar met de CV-databank van de VDAB? “Neen, want iedereen die wij presenteren werd al gescreend door de recruiters van Staffing”, zegt de CEO.

“Hierdoor bekom je een objectieve voorstelling van de talenten waarover elke kandidaat beschikt. Uit elk profiel blijkt tevens wat de verwachtingen van de werkzoekende zijn, zodat de kansen op een ideale match meteen duidelijk worden. Het is een uitgelezen kans om meer actief met de kandidaten aan de slag te gaan.”

Origine

Toch is niet alle informatie over de kandidaat vrij beschikbaar in De Talentenshop. “Om de privacy te waarborgen en discriminatie tegen te gaan, worden gegevens zoals leeftijd, geslacht en origine niet zichbaar weergegeven”, legt Van Cauter uit.

“Alleen de professionele kenmerken, zoals opleiding, ervaring en talenkennis staan expliciet vermeld. En verder ook informatie zoals de bereidheid om in een soepel uurrooster te werken, de voorkeur van de omvang van het bedrijf, de reden waarom een nieuwe uitdaging wordt gezocht, enzovoort.”

