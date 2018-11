GAIA lanceert nieuwe campagne met schokkende beelden: “De dieren krijsen het uit”

Dierenrechtenorganisatie GAIA lanceert een nieuwe campagne voor een verbod op de chirurgische castratie van biggen. In een tv-spot, die zowel op de Vlaamse als Waalse tv te zien zal zijn, wordt “gepigseld” getoond hoe dat momenteel gedaan wordt.“Al jarenlang rijgen zowel de politieke wereld als de boerenorganisaties de ene loze belofte aan de andere”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Zelfs het regeerakkoord – waarin een verbod vanaf 2018 is opgenomen - wordt in deze kwestie behandeld als een vodje papier. Wel… zolang er geen verbod is, zetten wij onze campagnes voort.”

“Als de nieuwe tv-spot één ding duidelijk moet maken, dan is het wel dat chirurgische castratie heel pijnlijk is voor de biggen”, aldus GAIA in een persbericht. “Ze krijsen het uit terwijl de varkensboer zonder verdoving de teelballen verwijdert en de zaadleiders doorsnijdt. En dat allemaal onder het oog van het moedervarken... Omdat het ook pijnlijk is om naar te kijken, hebben we de beelden gepigseld voor de kijkers.”

Geur

GAIA hoopt dat de nieuwe campagne de politici nu eindelijk eens wakker schudt. “Maar liefst 83 procent van de Vlamingen vindt dat het Vlaamse regeerakkoord moet worden uitgevoerd en dat chirurgische biggencastratie wettelijk verboden moet worden. “Al jarenlang worden beloftes gebroken. Genoeg is genoeg: er moet zo snel mogelijk een klaar en duidelijk wettelijk verbod komen, zo niet blijven miljoenen biggen onnodig lijden. En dat terwijl er genoeg pijnloze bruikbare alternatieven zijn.”

Wat is chirurgische castratie precies?

De biggen worden in de hand of in een klem vastgehouden en via één of twee insnijdingen worden de teelballen verwijderd en de zaadleiders afgesneden. Dat gebeurt omdat bij het verhitten van vlees van niet-gecastreerde mannelijke varkens een relatief kleine kans bestaat dat er een onaangename geur vrijkomt, de zogenaamde berengeur. Niet elke consument ruikt die berengeur, slechts een bepaald percentage is er gevoelig voor. Jaarlijks ondergaan in ons land nog bijna vier miljoen biggen de pijnlijke en stresserende ervaring.

De 30 seconden durende tv-spot van GAIA is zowel op de Vlaamse als de Waalse televisie te zien van 16 tot en met 29 november.