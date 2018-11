Volvo Car Gent biedt 400 interimmers contract aan

Gent - Bij Volvo Car Gent kunnen zowat 400 werknemers met een interimcontract tijdelijk of vast aan de slag. Vooral het succes van de XC40 zorgt voor heel wat werkzekerheid in de Gentse vestiging.

De autobouwer preciseert dat het gaat om 300 mensen die er via interimwerk aan de slag zijn, of een kwart van het totale aantal interimjobs in de Gentse autofabriek. Ook een honderdtal werknemers met een IBO-contract komt in aanmerking voor een vaste job.

Volvo Car Gent doet het goed dankzij het succes van de XC40, die - behalve voor de Chinese markt - exclusief in Gent wordt gebouwd. Ook de nieuwe V60 zorgt sinds september voor heel wat werk, evenals de V40 die nog steeds in productie is. Bovendien rolt er vanaf eind 2019 ook de nieuwe Lynk & Co, een elektrische auto met abonnementsformule, van de band.

De fabriek zit bijna aan haar maximumcapaciteit en er komt geen bijkomend personeel. Maar dankzij het toekomstperspectief kan de directie aan honderden tijdelijke medewerkers werkzekerheid bieden. “Een belangrijk signaal”, zegt woordvoerder Barbara Blomme. “Een eerste groep van 100 werknemers krijgt dit jaar al een vast contract, vanaf januari komen er daar nog eens 300 bij.” De Volvo-contracten worden toegekend op basis van anciënniteit en evaluaties.

In totaal werken bij de Gentse Volvo-fabriek 6.200 mensen.