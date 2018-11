Strooidiensten maken zich klaar voor eerste vrieskou

De strooidiensten zijn klaar om de eerste echte vrieskou in Vlaanderen het hoofd te bieden. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Zoals elk jaar beschikken de diensten over ongeveer 108.000 ton strooizout. “Dit volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen”, klinkt het vrijdag.

De wagens reden al een eerste keer uit in de nacht van 2 op 3 november, maar de eerste echte vrieskou wordt pas volgende week verwacht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dekt met 316 strooitrajecten de 1.350 kilometer autowegen en 5.600 kilometer gewestwegen in Vlaanderen. Voor elk van deze trajecten staat een vrachtwagen met strooier en sneeuwploeg ter beschikking.

De strooier heeft een gps-systeem dat de strooibreedte aanpast aan de configuratie van de weg, legt het AWV in een persmededeling uit. “Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid”, wat ook beter is voor het milieu.

Tijdens een algemene strooiactie, die meestal ‘s nachts gebeurt, zijn in totaal 569 mensen aan de slag om de Vlaamse wegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij te houden. Een honderdtal medewerkers van AWV werkt achter de schermen.

In de winter werkt AWV nauw samen met de Meteo Wing van Defensie, die minstens twee keer per dag een gedetailleerde weersvoorspelling levert. Voorts is bij extreme winterse omstandigheden het “winteractieprotocol” (WAP) actief, een intensieve samenwerking tussen partners als de wegpolitie, het KMI, het Vlaams Verkeerscentrum, de provinciebesturen ... Door de krachten te bundelen met transportfederaties, automobilistenverenigingen en andere partners “kunnen alle weggebruikers snel en correct geïnformeerd worden”.